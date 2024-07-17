Що сталося
У дописі на форумі Клубу власників Cybertruck власник продемонстрував фотографії кришки багажника, яка була вкрита милими відбитками лап і не такими милими пошкодженнями, які, судячи з усього, залишили зуби тварин.
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Єноти намагалися проникнути в сховище вночі під час кемпінгу в Міннесоті,
– написав користувач.
Тварини дійсно доклали певних зусиль до спроби крадіжки, розгризши обшивку кришки й залишивши величезні дірки. Імовірно, ці пошкодження заберуть багато часу та грошей, щоб виправити їх, враховуючи те, як усе це відбувається в Tesla та її сервісних центрах.
Судячи з фотографій, обшивка в цьому місці не надто міцна, якщо такі дрібні тварини, як єноти, змогли завдати стільки шкоди за ніч. Що найцікавіше, Маск, звісно ж, обіцяв, що Cybertruck зможе вижити навіть у пеклі та на Марсі, але реальна картина дещо інакша. Важко уявити, що зміг би зробити з цим багажником ведмідь.
Попри те, що Tesla рекламується як вантажівка, "створена для будь-якої планети" і "досить міцна й надійна, щоб поїхати куди завгодно", вона вже зіткнулася з цілою низкою проблем, від педалей акселератора, які можуть застрягти, до акумуляторів, які мають помітну тенденцію до виходу з ладу.
Коментатори на форумі вже жартують, що засвоїли урок і не будуть зберігати їжу в Cybertruck у поході.