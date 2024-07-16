Що сталося

Поки у США пікапи Tesla піддаються вандалізму з боку ненависників Ілона Маска, у Європі електромобілі паплюжать активісти, які виступають за захист довкілля. І хоча може здатися дивним, що кліматичні діячі націлилися на компанію, що виробляє електромобілі, але Tesla має багато проблем з ними в Європі, особливо в Німеччині, де розбудовує величезний завод.

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Група кліматичних активістів роками активно намагається зупинити будівництво гігафабрики Tesla в Берліні, щоб нібито захистити місцеву екосистему, а нещодавно вони навіть окупували ліс, де Tesla планувала розширити завод. Навіть той факт, що там знайшли бомбу часів Другої світової, не змусив більшість із них покинути територію на час знешкодження боєприпасу.

Ці захисники довкілля настільки радикальні, що виступають узагалі проти будь-яких особистих транспортних засобів, у тому числі й електричних. Але Cybertruck вони переслідують з іще більш конкретних причин.

Попри те, що він не доступний в Європі і, можливо, ніколи не буде, Тесла протягом останніх кількох місяців гастролює з Cybertruck по Європі. Минулого тижня пікап показували в Гамбурзі, коли презентацію перервали кліматичні активісти, які закидали кібертранспорт фарбою.

Гендрік Фауер, один з активістів, пояснив, чому кліматичні активісти не люблять Cybertruck:

"Cybertruck важить майже три тонни, тому його величезна вага означає, що він споживає абсурдно велику кількість енергії. Безглузде марнотратство, яке ми, як суспільство, не можемо собі дозволити. Додайте до цього гостру конструкцію: катастрофа для безпеки. Вантажівка чудово ілюструє, до чого нас привела антисоціальна політика останніх кількох десятиліть: кілька багатіїв в'їжджають на добре броньованій машині в катастрофу, забираючи всіх із собою", – сказав Фауер.

Схоже, що Tesla швидко змогла очистити вантажівку і відновила її просування в Німеччині. Чи будуть висунуті якісь звинувачення активістам, невідомо.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.