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Пока в США пикапы Tesla подвергаются вандализму со стороны ненавистников Илона Маска, в Европе электромобили оскверняют активисты, выступающие за защиту окружающей среды. И хотя может показаться странным, что климатические деятели нацелились на компанию, производящую электромобили, но Tesla имеет много проблем с ними в Европе, особенно в Германии, где строит огромный завод.

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Группа климатических активистов годами активно пытается остановить строительство гигафабрики Tesla в Берлине, чтобы якобы защитить местную экосистему, а недавно они даже оккупировали лес, где Tesla планировала расширить завод. Даже тот факт, что там нашли бомбу времен Второй мировой, не заставил большинство из них покинуть территорию на время обезвреживания боеприпаса.

Эти защитники окружающей среды настолько радикальны, что выступают вообще против любых личных транспортных средств, в том числе и электрических. Но Cybertruck они преследуют по еще более конкретным причинам.

Несмотря на то, что он не доступен в Европе и, возможно, никогда не будет, Тесла в течение последних нескольких месяцев гастролирует с Cybertruck по Европе. На прошлой неделе пикап показывали в Гамбурге, когда презентацию прервали климатические активисты, которые забросали кибертранспорт краской.

Гендрик Фауэр, один из активистов, объяснил, почему климатические активисты не любят Cybertruck:

"Cybertruck весит почти три тонны, поэтому его огромный вес означает, что он потребляет абсурдно большое количество энергии. Бессмысленное расточительство, которое мы, как общество, не можем себе позволить. Добавьте к этому острую конструкцию: катастрофа для безопасности. Грузовик прекрасно иллюстрирует, к чему нас привела антисоциальная политика последних нескольких десятилетий: несколько богачей въезжают на хорошо бронированной машине в катастрофу, забирая всех с собой", – сказал Фауэр.

Похоже, что Tesla быстро смогла очистить грузовик и возобновила его продвижение в Германии. Будут ли выдвинуты какие-то обвинения активистам, неизвестно.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.