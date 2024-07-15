Що сталося

Нещодавно стримінговий сервіс Hulu випустив промо-ролик нового епізоду серіалу "Кардаш'ян", який розповідає про життя одного з найвідоміших зіркових сімейств США. У відео можна побачити Кім Кардаш'ян із шиною та бинтами на середньому пальці, яка проходить обстеження в медичному кабінеті.

Дивіться також Хто це купить: розтрощений на друзки Cybertruck продається на аукціоні

На секунду вона знімає пов'язки і ми бачимо досить серйозну рану. Крім того, на іншому кадрі нам показують рентгенівський знімок, на якому видно щось схоже на розтрощену кістку. Ми також чуємо, як вона каже, що маленька частина чогось "відламалась" і це було "болючіше, ніж пологи".

Кадри, на яких видно травму Кім Кардаш'ян: відео

Загадкова травма, про яку Кардаш'ян уперше повідомляла в соціальних мережах ще в березні, викликала величезний потік чуток: користувачі Reddit припускали, що вона могла "відрізати палець" дверцятами або багажником свого Cybertruck, який придбала незадовго до цього, показавши нову машину в соцмережах.

У тому березневому пості в Instagram жінка розповіла, що поранилася, показавши свої обмотані пальці. Але вона не уточнювала деталі.

Я пожертвувала своїми пальцями заради краси,

– додала вона.

Коментуючи цю теорію, користувачі посилаються на нещодавнє відео, де власник Cybertruck виявив, що гостра кришка багажника може легко поранити палець, оскільки сенсори практично не спрацьовують при потраплянні сторонніх предметів у простір між кузовом і кришкою багажника. Там, де інші марки машин негайно відведуть двері багажника геть, пікап від Tesla продовжує закриватися, майже не реагуючи та пальці та руки. Було показано, що він може навіть розрізати овочі, такі як огірки чи кабачки. І хоча так відбувається не завжди, важливо сказати, що такого не мало б траплятися взагалі, навіть іноді.

Насправді досі невідомо, що ж сталося з пальцем Кім Кардаш'ян, але, судячи з кадрів, це не просто подряпина чи відламаний ніготь, а якась травма, що потребувала негайної медичної допомоги. Однак можна припустити, що якби саме Cybertruck призвів до травмування знаменитості, то зараз вона б судилася з компанією Tesla, і цей суд висвітлювався б на перших шпальтах усіх ЗМІ. Але нічого подібного не відбувається.