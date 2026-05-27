Starlink і Amazon можуть отримати частину стратегічного супутникового спектра ЄС

Європейський Союз готується перерозподілити частоти для супутникового зв'язку, і частину спектра можуть отримати американські компанії. Серед головних претендентів називають Starlink та Amazon Leo.

Європейська комісія планує змінити підхід до розподілу 2-гігагерцового спектра для мобільного супутникового зв'язку. За новими правилами приблизно дві третини частот хочуть зарезервувати для європейських компаній та проєктів. Про це пише Techradar.

Чому ЄС переглядає правила розподілу супутникового спектра?

Втім, решта спектра може стати доступною для міжнародних гравців, серед яких уже називають SpaceX із сервісом Starlink та супутникову систему Amazon Leo, раніше відому як Project Kuiper.

Очікується, що подача заявок на доступ до частот розпочнеться у травні 2027 року.

За даними Reuters, чинні ліцензії на використання спектра зараз належать американським компаніям Viasat та EchoStar, але їхня дія завершується приблизно через рік. Саме після цього ЄС планує перейти до нової моделі розподілу частот.

Чому Європа хоче захистити власний ринок?

Останніми роками Євросоюз дедалі активніше говорить про технологічний суверенітет і необхідність зменшення залежності від американських технологічних корпорацій.

У випадку супутникового зв'язку це питання набуло особливого значення після стрімкого розвитку Starlink, який фактично став одним із ключових глобальних операторів супутникового інтернету.

Представник Європейської комісії Томас Реньє пояснив, що новий підхід пов'язаний із питаннями "стійкості, безпеки та можливостей". Ідеться не лише про економічну конкуренцію, а й про стратегічний контроль над критично важливою інфраструктурою зв'язку.

Одним із головних європейських проєктів, які можуть отримати доступ до зарезервованого спектра, називають IRIS2 – супутникове угруповання із 290 супутників, яке ЄС просуває як власну альтернативу американським системам.

Чому Starlink і Amazon усе одно залишаються фаворитами?

Попри спроби підтримати місцеві компанії, повністю закривати ринок для міжнародних операторів ЄС, схоже, не планує.

У матеріалі зазначається, що віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Henna Virkkunen виступає проти повного виключення іноземних компаній із процесу.

Саме тому найбільш імовірним сценарієм зараз вважають модель "дві третини для Європи – одна третина для інших". Для Starlink і Amazon це може стати важливою можливістю посилити свою присутність у Європі. Особливо на тлі стрімкого зростання попиту на супутниковий інтернет, авіаційний Wi-Fi та захищені канали зв'язку.

Останнім часом Amazon активно просуває Leo як конкурента Starlink. Наприклад, компанія вже домовляється про використання супутникового інтернету в авіації, зокрема з авіакомпанією Delta Air Lines.

Що змінить новий розподіл частот?

2-гігагерцовий спектр є стратегічно важливим ресурсом для супутникових мереж, оскільки він використовується для мобільного супутникового зв'язку та передачі даних.

Контроль над цими частотами може визначити, які компанії домінуватимуть на ринку супутникового інтернету в Європі у найближчі роки. Для ЄС це також частина ширшої політики зі створення власної цифрової інфраструктури – від хмарних сервісів до AI та космічних систем.

Водночас повністю ізолювати європейський ринок від американських технологічних гігантів буде складно. Starlink уже має потужну інфраструктуру та величезну кількість супутників на орбіті, а Amazon вкладає мільярди доларів у розвиток власної мережі.

Супутниковий інтернет стає геополітичним питанням

Боротьба за супутниковий спектр дедалі більше виходить за межі звичайної конкуренції телеком-компаній.

Після кількох років глобальної нестабільності супутниковий зв'язок став критично важливим для військових, урядів, транспорту та екстрених служб. Через це держави все активніше намагаються контролювати інфраструктуру, від якої залежить цифрова безпека. Саме тому рішення ЄС щодо розподілу спектра можуть вплинути не лише на ринок супутникового інтернету, а й на баланс сил у глобальній космічній індустрії.