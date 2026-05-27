Европейская комиссия планирует изменить подход к распределению 2-гигагерцового спектра для мобильной спутниковой связи. По новым правилам примерно две трети частот хотят зарезервировать для европейских компаний и проектов. Об этом пишет Techradar.

Смотрите также Безос бросает вызов Маску: Amazon покупает спутниковую компанию

Почему ЕС пересматривает правила распределения спутникового спектра?

Впрочем, остальной спектр может стать доступным для международных игроков, среди которых уже называют SpaceX с сервисом Starlink и спутниковую систему Amazon Leo, ранее известную как Project Kuiper.

Ожидается, что подача заявок на доступ к частотам начнется в мае 2027 года.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Современный кондиционер – это больше, чем просто охлаждение. NORDIS создает системы, поддерживающие комфортный микроклимат в любых условиях. Это качество и надежность, которой доверяют в Европе.

По данным Reuters, действующие лицензии на использование спектра сейчас принадлежат американским компаниям Viasat и EchoStar, но их действие завершается примерно через год. Именно после этого ЕС планирует перейти к новой модели распределения частот.

Почему Европа хочет защитить собственный рынок?

В последние годы Евросоюз все активнее говорит о технологическом суверенитете и необходимости уменьшения зависимости от американских технологических корпораций.

В случае спутниковой связи этот вопрос приобрел особое значение после стремительного развития Starlink, который фактически стал одним из ключевых глобальных операторов спутникового интернета.

Представитель Европейской комиссии Томас Ренье объяснил, что новый подход связан с вопросами "устойчивости, безопасности и возможностей". Речь идет не только об экономической конкуренции, но и о стратегическом контроле над критически важной инфраструктурой связи.

Одним из главных европейских проектов, которые могут получить доступ к зарезервированному спектру, называют IRIS2 – спутниковую группировку из 290 спутников, которую ЕС продвигает как собственную альтернативу американским системам.

Почему Starlink и Amazon все равно остаются фаворитами?

Несмотря на попытки поддержать местные компании, полностью закрывать рынок для международных операторов ЕС, похоже, не планирует.

В материале отмечается, что вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Henna Virkkunen выступает против полного исключения иностранных компаний из процесса.

Именно поэтому наиболее вероятным сценарием сейчас считают модель "две трети для Европы – одна треть для других". Для Starlink и Amazon это может стать важной возможностью усилить свое присутствие в Европе. Особенно на фоне стремительного роста спроса на спутниковый интернет, авиационный Wi-Fi и защищенные каналы связи.

В последнее время Amazon активно продвигает Leo как конкурента Starlink. Например, компания уже договаривается об использовании спутникового интернета в авиации, в частности с авиакомпанией Delta Air Lines.

Что изменит новое распределение частот?

2-гигагерцовый спектр является стратегически важным ресурсом для спутниковых сетей, поскольку он используется для мобильной спутниковой связи и передачи данных.

Контроль над этими частотами может определить, какие компании будут доминировать на рынке спутникового интернета в Европе в ближайшие годы. Для ЕС это также часть более широкой политики по созданию собственной цифровой инфраструктуры – от облачных сервисов до AI и космических систем.

В то же время полностью изолировать европейский рынок от американских технологических гигантов будет сложно. Starlink уже имеет мощную инфраструктуру и огромное количество спутников на орбите, а Amazon вкладывает миллиарды долларов в развитие собственной сети.

Спутниковый интернет становится геополитическим вопросом

Борьба за спутниковый спектр все больше выходит за пределы обычной конкуренции телеком-компаний.

После нескольких лет глобальной нестабильности спутниковая связь стала критически важной для военных, правительств, транспорта и экстренных служб. Поэтому государства все активнее пытаются контролировать инфраструктуру, от которой зависит цифровая безопасность. Именно поэтому решения ЕС по распределению спектра могут повлиять не только на рынок спутникового интернета, но и на баланс сил в глобальной космической индустрии.