Компания Amazon заявила о намерении приобрести Globalstar в рамках сделки на 11,57 миллиардов долларов. Это один из крупнейших шагов корпорации в развитии собственного спутникового бизнеса, который должен стать ответом на доминирование Starlink. Об этом пишет The Guardian.

Как Amazon планирует догнать Starlink?

После завершения сделки Amazon получит доступ к сети Globalstar, которая сейчас включает около двух десятков спутников на низкой околоземной орбите. Для сравнения, Starlink, входящий в SpaceX, уже имеет примерно 10 тысяч спутников и обслуживает более 9 миллионов пользователей в мире.

Условия сделки предусматривают, что акционеры Globalstar смогут выбрать между денежной компенсацией – 90 долларов за акцию – или получить 0,3210 акции Amazon за каждую свою бумагу.

Amazon активно развивает собственную спутниковую инфраструктуру. Компания планирует вывести на орбиту около 3 200 спутников до 2029 года. При этом почти половина из них должна быть запущена до июля 2026 года, чтобы соответствовать регуляторным требованиям. Сейчас у нее уже есть более 200 спутников, а запуск интернет-сервиса запланирован на этот год.

Globalstar базируется в штате Луизиана и известна как оператор, обеспечивающий спутниковые функции для устройств Apple, в частности функцию Emergency SOS. В конце прошлого года компания сообщала о разработке новой сети при поддержке Apple, которая должна расшириться до 54 спутников, включая резервные.

Кроме этого, Globalstar предоставляет услуги передачи голоса, данных и отслеживания активов для бизнеса, государственных структур и потребителей.

Как пишет Reuters, параллельно со сделкой Amazon и Apple договорились продолжить сотрудничество по поддержке спутниковых функций безопасности – в частности Emergency SOS и Find My – для пользователей iPhone и Apple Watch.

Ожидается, что соглашение будет закрыто что соглашение будет закрыто в следующем году после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения Globalstar условий по развертыванию спутниковой инфраструктуры.