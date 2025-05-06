SpaceX дарує термінали Starlink новим абонентам у межах річного тарифного плану

Компанія SpaceX запровадила новий 12-місячний тарифний план для абонентів супутникового інтернету Starlink у низці країн. У межах цієї пропозиції нові користувачі отримують безкоштовно комплект обладнання – супутникову антену та маршрутизатор, які зазвичай коштують 349 доларів у США.

Перші 30 днів надаються як тестовий період: у разі незадовільної якості зв’язку абонент може повернути обладнання та отримати повне відшкодування коштів, інформує 24 Канал.

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Після завершення тестового періоду діють спеціальні умови: якщо користувач змінює адресу або скасовує послугу достроково, він зобов’язаний сплатити штраф, який розраховується пропорційно до залишкового терміну використання та вартості обладнання.

У регіонах з високим попитом на послуги Starlink може стягуватися одноразова доплата близько 100 доларів. Водночас нова модель підключення може бути вигідною як для користувачів, так і для самої компанії. У SpaceX вважають, що зниження бар'єра входу дозволить залучити більше клієнтів і компенсувати витрати на надання обладнання.

Новий тарифний план уже доступний у США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та більшості країн Європи. В Україні наразі ця пропозиція недоступна.

Нагадаємо, що внаслідок масштабних блекаутів в Іспанії та Португалії різко зріс попит на послуги Starlink. Енергетична криза серйозно вплинула на роботу мобільних операторів і люди почали шукати альтернативу.