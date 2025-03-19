Білий дім підключили до Starlink: офіційно – "для покращення Wi-Fi"

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт повідомила, що у комплексі урядових будівель у Вашингтоні тривають роботи з "покращення Wi-Fi". Зокрема, йдеться про використання супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX. Нове підключення має вирішити проблеми з "нестабільним мобільним зв’язком" та "перевантаженою мережею Wi-Fi" у будівлях урядового кварталу.

За даними джерел, представник SpaceX розглядав можливість встановлення термінала Starlink на даху Будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, що входить до комплексу Білого дому, розповідає 24 Канал з посиланням на NYT.

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Проте сигнал від Starlink не надходить безпосередньо в Білий дім. Інформація спочатку проходить через дата-центр, розташований за кілька миль від урядових будівель.

Супутниковий інтернет Starlink зазвичай використовується у віддалених та важкодоступних місцях, однак Вашингтон, де розташований Білий дім, не входить до таких зон. Це викликало запитання як серед журналістів, так і серед американських громадян.

Чому рішення спричинило суперечки

Крім технічних питань, обговорення викликала і сама співпраця між Білим домом та SpaceX, компанією, яку очолює Ілон Маск – один із наближених до президента США Дональда Трампа. Деякі аналітики та журналісти висловили невдоволення тим, що провайдером інтернету для ключового урядового комплексу стала саме компанія Маска.

Окремі фахівці з кібербезпеки застерігають, що Starlink може стати додатковим вектором атаки на інфраструктуру урядового кварталу, яка підлягає суворому контролю. Експерти зазначають, що більш очевидним способом вирішення проблеми перевантажених Wi-Fi мереж у Білому домі було б прокладання додаткових кабелів та встановлення нових точок доступу.

Нагадаємо, що раніше SpaceX підписала угоду з індійською компанією Airtel для запуску Starlink в Індії, що може замінити європейський ринок, якщо там відмовляться від послуг Ілона Маска.

Білий дім отримав Starlink безкоштовно

Чиновники адміністрації заявили, що доступ до супутникового інтернету було "подаровано" Starlink. Вочевидь, цей факт має переконати частину громадськості у виправданості використання цієї технології в урядових будівлях, особливо з огляду на те, що сигнал не надходить безпосередньо до Білого дому, а проходить через проміжний дата-центр.