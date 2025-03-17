Ілону Маску потрібні привілеї

Обидва листи з'явилися на тлі посилення торгівельної напруженості між США та іншими країнами. Тарифи Трампа викликають занепокоєння у багатьох американських компаній, які залежать від глобальних ланцюгів поставок. Tesla та SpaceX – лише дві компанії з тисяч, які вже постраждали, або постраждають найближчим часом – демонструють, як торгівельна політика може вплинути на різні сектори економіки, від виробництва електромобілів до супутникового зв'язку, повідомляє 24 Канал у своєму огляді американської преси.

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Скарги від Tesla

Автомобільна компанія Ілона Маска надіслала до адміністрації Трампа листа, в якому попередила, що тарифи можуть призвести до збільшення витрат на виробництво автомобілів у США, а отже й на кінцеву ціну продукту. Крім того, велику загрозу несуть тарифи, які інші країни можуть запровадити у відповідь. Компанія також підкреслила, що, попри зусилля з локалізації ланцюга поставок, деякі компоненти доводиться імпортувати. Ці компоненти можуть стати мішенню для іноземних урядів, які захочуть покарати США за торгівельну війну.

Варто зазначити, що постання Tesla з'явилося на тлі значного падіння вартості акцій компанії. Враховуючи це, а також скажене зменшення продажів по всьому світу, вплив тарифів може стати останнім цвяхом у кришку труни Tesla.

Лист датований вівторком, на наступний день після падіння ціни акцій Tesla на 14%, яке знищило всі прибутки, отримані фірмою після перемоги Трампа в листопаді. За даними Financial Times, текст не підписаний жодною посадовою особою, оскільки ніхто не хоче втратити роботу через відправку такого послання президентові. Незрозуміло, чи знав Маск про лист до того, як його надіслали. Сам він це не коментує, але навряд чи для когось буде сюрпризом, якщо пізніше з'ясується, що він сам усе це й організував, враховуючи його послужний список з фейковими акаунтами в соцмережі X, де він спілкується сам із собою, розхвалюючи те, яким чудовим батьком він є для своїх дітей з дивними іменами.

SpaceX приєднується до флешмобу

SpaceX, на відміну від Tesla, зосередилася на проблемах, пов'язаних з глобальним ринком супутникового зв'язку Starlink. Компанія поскаржилася на "регуляторні складнощі та торгівельні бар'єри" майже в кожній країні, де вона працює. Зокрема, SpaceX вказала на необхідність сплати за доступ до бездротового спектра, імпортні мита на термінали Starlink та обов'язкову координацію з місцевими операторами.

SpaceX стверджує, що ці обмеження штучно завищують вартість послуг Starlink і стримують зростання компанії на глобальному ринку й заважають лідерству США в космічній сфері.

Особливо гостро стоїть питання імпортних мит на термінали, які, за словами компанії, значно збільшують вартість обладнання в деяких країнах. SpaceX заявляє, що її конкуренти використовують усе це, щоб перешкоджати компанії надавати "якісніші та дешевші послуги клієнтам", які шукають супутниковий інтернет.

Starlink, що належить SpaceX, управляє найбільшим у світі супутниковим інтернет-сузір'ям і поки що займає міцні позиції на ринку супутникового інтернету. Але це може скоро змінитися. Принаймні, у Європі, де уряди вже шукають місцеву заміну мінливому Маску.

Варто зазначити, що SpaceX підписала угоду з індійською компанією Airtel для запуску Starlink в Індії, що може замінити європейський ринок, якщо там відмовляться від послуг Ілона Маска. Але до моменту впровадження ще багато часу і чимало перепон. Експансія на індійський ринок залежить від отримання дозволів, а потім від розбудови інфраструктури. Тому це точно не відбудеться найближчими днями чи навіть місяцями, що ставить компанію в скрутне становище в умовах, коли весь світ більше не довіряє Сполученим Штатам і їхній продукції через дії Трампа і Маска.