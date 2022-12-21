SpaceX знизила ціну на Starlink для України

Компанія Ілона Маска SpaceX зменшила ціну на технологію супутникового інтернету Starlink. Тепер при оформленні антен на офіційному сайті виробника можна побачити нову вартість.

Ціна підписки на сервіс залишається незмінною – 75 доларів за місяць користування, що складає приблизно 2760 гривень. А обладнання подешевшало на 100 доларів.

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Яка нова ціна

Якщо раніше за "тарілку" Starlink потрібно було віддати 700 доларів, то тепер вона коштує 600.

Причини зниження ціни невідомі. Не так давно, в листопаді, вона різко зросла з 500 доларів до 700, а підписка – з 65 до 75 доларів.

У Чехії Starlink коштує 11 000 чеських крон – 484 долари.

У Польщі – 620 доларів.

Для Литви – 450 доларів.

Нещодавно новий закон звільнив від мита й ПДВ генератори, акумулятори та термінали Starlink.

Перший мільйон

Тим часом компанія повідомила 19 грудня, що кількість користувачів Starlink уже перевищила 1 мільйон.

Starlink тепер має понад 1 000 000 активних абонентів. Дякуємо всім клієнтам і членам команди Starlink, які сприяли досягненню цього рубежу,

– йдеться в твіті SpaceX.

Для наявних користувачів це не найкращі новини, оскільки, згідно з дослідженням Ookla, середня швидкість завантаження Starlink знижується, починаючи з другого кварталу 2021 року, в кожній країні. Падіння становить від 9 до 54%. Як зазначили в Ookla, це викликано тим, що інфраструктура Starlink не справляється зі зростаючою користувацькою базою.

У листопаді стало відомо, що компанія почне обмежувати швидкість домашнього інтернету для клієнтів, які споживають понад 1 терабайт даних на місяць у години пік, починаючи з грудня.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у новому інтерв'ю розповів, що Україна уклала угоду зі SpaceX. Новий контракт наразі ще не підписаний, але уряди кількох країн Європейського Союзу готові розділити оплату. "На сьогодні всі фінансові питання вирішені"

, – сказав Федоров, додавши, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування. При цьому він не уточнює, які саме країни погодилися оплатити нові поставки.