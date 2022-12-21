Цена подписки на сервис остается неизменной – 75 долларов за месяц пользования, что составляет примерно 2760 гривен. А оборудование подешевело на 100 долларов.
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Какова новая цена
Если раньше за "тарелку" Starlink нужно было отдать 700 долларов, то теперь она стоит 600.
Причины снижения цены неизвестны. Не так давно, в ноябре, она резко выросла с 500 долларов до 700, а подписка – с 65 до 75 долларов.
- В Чехии Starlink стоит 11 000 чешских крон – 484 доллара.
- В Польше – 620 долларов.
- Для Литвы – 450 долларов.
Недавно новый закон освободил от пошлин и НДС генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink.
Первый миллион
Между тем компания сообщила 19 декабря, что количество пользователей Starlink уже превысило 1 миллион.
У Starlink теперь более 1 000 000 активных абонентов. Спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые способствовали достижению этого рубежа,
– говорится в твите SpaceX.
Для существующих пользователей это не лучшие новости, поскольку, согласно исследованию Ookla, средняя скорость загрузки Starlink снижается, начиная со второго квартала 2021 года, в каждой стране. Падение составляет от 9 до 54%. Как отметили в Ookla, это вызвано тем, что инфраструктура Starlink не справляется с растущей пользовательской базой.
В ноябре стало известно, что компания начнет ограничивать скорость домашнего интернета для клиентов, которые потребляют более 1 терабайта данных в месяц в часы пик, начиная с декабря.