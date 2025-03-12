Starlink рятується від проблем за допомогою нової угоди, яка може зробити Європу непотрібною

Однією з численних проблем Ілона Маска, які спіткали його останнім часом, є можлива відмова одразу кількох партнерів від послуг Starlink. На тлі суперечливої поведінки мільярдера і його загрозливих заяв від супутникового інтернету може відмовитись Україна, Польща, провінція Онтаріо в Канаді, а також деякі окремі європейські організації. Однак мільярдер, здається, знайшов порятунок.

Новий великий ринок

Телекомунікаційний гігант Airtel у вівторок оголосив про партнерство зі SpaceX для запуску супутникового інтернету Starlink в Індії. Компанія Ілона Маска зробила перші кроки для виходу ринок цієї країни – другий за величиною інтернет-ринок у світі після Китаю – ще кілька років тому, але остаточного успіху досягла лише зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Airtel.

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Важливо зазначити, що угода ще не є конкретним планом розгортання. Надання послуг залежить від того, чи отримає SpaceX дозвіл на продаж Starlink у країні від державного регулятора IN-SPACe і Департаменту телекомунікацій.

Це застереження є важливим, оскільки SpaceX вже одного разу отримувала по руках за те, що фактично почала розгортання послуги ще до того, як отримала будь-яку ліцензію: у 2022 році компанія була змушена повернути клієнтам гроші за попередньо замовлене обладнання, коли уряд вказав їй на відсутність необхідних ліцензій.

Зрозуміло, що SpaceX досі не отримала цих дозволів з багатьох причин, включаючи питання безпеки та конфіденційності, ціноутворення на послуги та лобіювання з боку місцевих конкурентів. Дійсно, партнерство Airtel зі SpaceX є ударом для мільярдера Мукеша Амбані та його мережі Reliance Jio, яка є найбільшим телекомунікаційним оператором Індії. Раніше ця компанія вже намагалася обмежити доступ Starlink до країни.

Але шанси у компанії Маска насправді зараз дуже непогані, оскільки індійський уряд вже зробив кілька кроків, які можуть допомогти підготувати запуск Starlink. Наприкінці 2023 року він ухвалив новий законопроект про телекомунікації, який дозволить виділення спектра для супутникових послуг. У 2024 році уряд Моді підтримав Starlink на аукціоні з розподілу супутникового спектра. Airtel тим часом має дозвіл на запуск супутникових широкосмугових послуг з кінця 2023 року.

SpaceX тепер застосовує більш обдуманий підхід. Нинішні події відбуваються після підписання угоди про партнерство між Індією та США, де прем'єр-міністр Нарендра Моді та президент Дональд Трамп домовилися тісніше співпрацювати

Фінансові умови угоди Airtel та SpaceX не розголошуються, але плани передбачають, що Airtel продаватиме обладнання Starlink через свої роздрібні магазини, а також надаватиме послуги Starlink через Airtel бізнес-клієнтам. Крім того, SpaceX вивчить, як "допомогти розширити і вдосконалити" мережу Airtel, а також зможе скористатися інфраструктурою національної наземної мережі Airtel та іншими можливостями.

Індія, де проживає понад 1,4 мільярда людей, має близько 950 мільйонів абонентів інтернету. Цей розрив дає компанії Маска можливість охопити понад 50 мільйонів потенційних користувачів, а також забрати частину вже існуючих у Мукеша Амбані. Враховуючи, що Reliance Jio не має власного супутникового інтернету, Маск також може розраховувати на державне замовлення. Це дозволить йому почуватися впевнено у разі відмови європейських країн та Канади від використання Starlink.