Starlink піднімає ціни для українців: скільки коштуватиме нова підписка

Компанія Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету по всьому світу, змінила ціну на підписку для українських користувачів. Тепер їм доведеться сплачувати більше грошей.

Як повідомляє 24 канал, компанія Ілона Маска підіймає ціну на підписку за місяць з 60 доларів до 75.

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Про зміну тарифу компанія повідомила українських користувачів через електронну пошту.

Щомісячна вартість послуги Starlink зросте з 60 до 75 доларів. Нова ціна діятиме для вашої підписки починаючи з (залежить від дати оформлення підписки). Якщо ви не бажаєте продовжувати послугу, можете скасувати її в будь-який момент,

– мовиться у повідомленні від Starlink.

Варто зазначити, що стандартна ціна підписки на Starlink складає 100 доларів і компанія спеціально для України знизила ціну до 60 доларів ще у серпні цього року.

Чому Starlink дуже важливий для України

Цікаво, що в Україні ще до проблем з відключенням енергії нараховувалося понад 20 тисяч терміналів Starlink, а за останній час їх кількість точно суттєво зросла. Відтак, підняття ціни на 15 доларів принесе компанії чималі гроші.

Starlink є важливим інструментом для зв'язку на фронті, який дає змогу військовим отримувати перевагу над суттєво переважаючими чисельно силами ворога. Водночас його використовують не лише військові, але й екстрені служби, оператори, журналісти та звичайні українці.