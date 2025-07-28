SpaceX розкрила причину глобального збою Starlink у четвер

SpaceX повідомила деталі про причини глобального збою супутникового інтернету Starlink, який трапився у четвер. Компанія пояснила, що проблема виникла через процедуру оновлення програмного забезпечення наземних комп'ютерних кластерів.

Що спричинило масштабний збій Starlink?

Компанія Ілона Маска відправила реселерам послуг Starlink повідомлення, у якому детально пояснила обставини інциденту, що стався увечері 24 липня. Згідно з ним, збій стався через процедуру оновлення програмного забезпечення наземних обчислювальних кластерів Starlink. Рідкісне поєднання факторів під час оновлення призвело до перевантаження системи в момент розподілу трафіку між обчислювальною інфраструктурою, що спричинило порушення роботи основної мережі, пише 24 Канал з посиланням на PCMag.

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Збій трапився у розпал робочого дня для багатьох американських користувачів. В Україні в цей час був уже вечір. У цей момент Starlink обслуговував понад 6 мільйонів клієнтів по всьому світу. Вони втратили доступ до інтернету, що змусило багатьох шукати резервні варіанти підключення.

Особливо серйозно збій вплинув на військових в Україні, оскільки Starlink активно використовується для зв'язку на полі бою. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що сервіс "не працював по всьому фронту".

Хоча SpaceX змогла відновити доступ для більшості користувачів приблизно за 2,5 години, деякі клієнти повідомляли про проблеми зі з'єднанням протягом кількох додаткових годин або навіть до наступного дня.

Майкл Ніколлс, віцепрезидент з інженерії Starlink, пояснив, що збій стався через відмову ключових внутрішніх програмних сервісів, які керують основною мережею. Ілон Маск також перепросив за інцидент і пообіцяв усунути першопричину, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій.

Цей збій став одним з найбільших міжнародних збоїв в історії Starlink з моменту створення компанії.