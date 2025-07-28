Что вызвало масштабный сбой Starlink?

Компания Илона Маска отправила реселлерам услуг Starlink сообщение, в котором подробно объяснила обстоятельства инцидента, произошедшего вечером 24 июля. Согласно ему, сбой произошел из-за процедуры обновления программного обеспечения наземных вычислительных кластеров Starlink. Редкое сочетание факторов во время обновления привело к перегрузке системы в момент распределения трафика между вычислительной инфраструктурой, что повлекло нарушение работы основной сети, пишет 24 Канал со ссылкой на PCMag.

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Сбой случился в разгар рабочего дня для многих американских пользователей. В Украине в это время был уже вечер. В этот момент Starlink обслуживал более 6 миллионов клиентов по всему миру. Они потеряли доступ к интернету, что заставило многих искать резервные варианты подключения.

Особенно серьезно сбой повлиял на военных в Украине, поскольку Starlink активно используется для связи на поле боя. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что сервис "не работал по всему фронту".

Хотя SpaceX смогла восстановить доступ для большинства пользователей примерно за 2,5 часа, некоторые клиенты сообщали о проблемах с соединением в течение нескольких дополнительных часов или даже до следующего дня.

Майкл Николлс, вице-президент по инженерии Starlink, объяснил, что сбой произошел из-за отказа ключевых внутренних программных сервисов, которые управляют основной сетью. Илон Маск также извинился за инцидент и пообещал устранить первопричину, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Этот сбой стал одним из крупнейших международных сбоев в истории Starlink с момента создания компании.