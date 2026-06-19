Україна може лишитися без Starlink через нові правила Європейського Союзу

Компанія SpaceX виступила з гострою критикою нових ініціатив Європейського Союзу щодо розподілу супутникового спектра. Застереження стосуються не лише майбутнього технологій прямого підключення смартфонів до супутників, а й стабільності роботи критично важливих мереж у зоні бойових дій в Україні.

Чому SpaceX бачить загрозу в європейських ініціативах?

Протистояння між аерокосмічним гігантом Ілона Маска та офіційним Брюсселем вийшло на новий рівень після публікації планів Єврокомісії щодо регулювання супутникових частот. Суть конфлікту полягає у розподілі частот у діапазоні 2 гігагерци, які є критично важливими для розвитку послуг прямого зв'язку супутника зі смартфоном (direct-to-device), пише видання Bloomberg.

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Згідно із запропонованими правилами, Європейський Союз планує зарезервувати дві третини доступного спектра виключно для операторів, що базуються всередині блоку. Лише одну третину частот планують надати іноземним компаніям, що фактично позбавляє зовнішніх гравців можливості надавати послуги урядовим структурам.

У SpaceX стверджують, що такий підхід розділяє спектр на занадто дрібні та "фактично непридатні для використання" частини, що суперечить міжнародним нормам та економічним реаліям, пише Financial Times.

Пропозиція створює значну ймовірність того, що європейці залишаться без сервісів direct-to-device або що нові європейські оператори створять глобальні проблеми з інтерференцією, включно з екстреними службами, такими як ті, що працюють в Україні,

– прокоментували у компанії SpaceX.

Ризики для України та технічні перешкоди

Особливе занепокоєння викликає питання радіоперешкод. У SpaceX наголошують, що гібридна система, яку пропонує ЄС для підтримки власного супутникового сузір'я IRIS2, може створити серйозні технічні складнощі для сервісів Starlink, зокрема через накладання когерентних хвиль (узгоджених за частотою та фазою), в результаті чого в просторі утворюється стійка картина послаблення їхньої амплітуди.

Це особливо критично для України, де супутникова мережа стала фундаментом для зв'язку цивільних і військових після початку повномасштабного вторгнення Росії. Створення перешкод у цьому діапазоні може погіршити стабільність комунікацій у найвідповідальніші моменти.

Сьогодні технологію прямих супутникових послуг розвивають переважно американські компанії, такі як SpaceX та AST Spacemobile Inc. Вони вже уклали партнерства з європейськими телекомунікаційними гігантами, серед яких Deutsche Telekom AG та Orange SA. Проте без доступу до необхідного спектра ці компанії не зможуть повноцінно запускати свої інноваційні сервіси.

Економічні ставки та геополітичний контекст

Попри те, що Єврокомісія аргументує свої дії необхідністю посилення європейської незалежності у сфері зв'язку, SpaceX нагадує про свої величезні інвестиції в економіку регіону. Компанія закуповує компоненти у STMicroelectronics NV, а загальний обсяг майбутніх замовлень у європейських постачальників має сягнути 1 мільярд євро.

Ситуація вже викликала реакцію у Вашингтоні. Ще в березні голова Федеральної комісії зі зв'язку США Брендан Карр попередив, що Сполучені Штати можуть вдатися до дзеркальних обмежень, якщо ЄС надаватиме необґрунтовані переваги власним операторам. Наразі частотами в діапазоні 2 гігагерци користуються американські Viasat Inc. та EchoStar Corp., яким Єврокомісія запропонувала продовжити права на два роки як перехідний період.

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Євросоюз паралельно розвиває власну мережу IRIS2, яку створює консорціум за участю Eutelsat Communications SA, SES SA та Hispasat SA. Очікується, що система запрацює не раніше 2029 року, проте вона орієнтована більше на широкосмуговий інтернет, а не на прямий зв'язок зі смартфонами.

Пропозицію Єврокомісії ще мають затвердити країни-члени ЄС та Європейський парламент, тому SpaceX сподівається змінити фінальний текст документа під час переговорів.