Чат та навігація у "мертвих зонах": як працює Light Data

Український телеком-ринок зробив черговий крок у бік технологічної незалежності від наземної інфраструктури. Мобільний оператор "Київстар" офіційно оголосив про розширення можливостей супутникового сервісу Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти компанії отримали доступ до передачі даних у режимі Light Data, що дозволяє користуватися популярними месенджерами та навігаційними сервісами там, де раніше панувала повна тиша в ефірі. Про це пише 24 Канал, який відвідав офіційну презентацію технології.

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До цього моменту технологія Direct to Cell дозволяла лише обмінюватися короткими текстовими повідомленнями. Проте оновлення відкрило шлях для повноцінної роботи застосунків Viber, WhatsApp і Google Maps. Це стало можливим завдяки спеціально розробленому режиму Light Data, який оптимізує передачу невеликих пакетів даних.

У такому форматі додатки адаптуються до особливостей супутникової мережі: користувачі можуть надсилати тексти, фотографії, аудіоповідомлення та навіть стікери в реальному часі.

Хоча відеодзвінки через цей канал поки що залишаються недоступними, базовий функціонал для критичних ситуацій працює стабільно.

Запуск Light Data розширює можливості зв’язку для українців, особливо в регіонах, де мобільна інфраструктура пошкоджена або відсутня,

– прокоментував CEO Київстару Олександр Комаров.

Технічне підґрунтя проєкту базується на використанні новітніх супутників Starlink, оснащених вдосконаленим модемом eNodeB. Фактично ці космічні апарати виконують роль стільникових веж, що дрейфують на орбіті. Головна перевага рішення полягає у відсутності потреби в будь-яких змінах апаратного забезпечення смартфона. Якщо пристрій підтримує стандарт 4G/LTE, він розпізнає супутник як звичайну базову станцію. Коли телефон втрачає сигнал наземної мережі, він автоматично перемикається на мережу "Kyivstar-SpaceX", за умови, що користувач перебуває просто неба.

Послуга має величезне значення для стабільності зв’язку в умовах повномасштабної війни. За статистикою оператора, за останні шість місяців близько 6 мільйонів абонентів уже встигли скористатися супутниковими SMS, надіславши загалом понад 10 мільйонів повідомлень. Більше половини цього трафіку припало на січень і лютий 2026 року, що свідчить про стрімке зростання попиту.

На поточному етапі тестування сервіс доступний власникам смартфонів на базі Android. Компанія активно працює над розширенням переліку сумісних пристроїв та очікує, що підтримка iOS з’явиться протягом третього кварталу цього року.

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Інші сервіси підключать згодом

Окрім міжнародних гігантів на кшталт Google чи Meta, розробники планують інтегрувати в систему й українські цифрові продукти. Йдеться про державний застосунок "Дія", банківські клієнти та системи оповіщення про повітряну тривогу.

Якщо всі слоти для суперсили зайняті, користувачі можуть звільнити один із них або підключити її як додаткову послугу за 99 гривень на місяць,

– розповів CEO "Київстару" Олександр Комаров про умови тестування нової технології через суперсилу "Є зв’язок".

Попри значні технічні досягнення, оператор наголошує: супутниковий зв’язок є резервним інструментом, а не повною заміною традиційним 4G-мережам. Послуга працює на всій території країни, за винятком районів бойових дій, прикордонних смуг та тимчасово окупованих територій.

Для бізнес-клієнтів "Київстар" готує окремі тарифні рішення, включаючи можливість передачі даних між промисловими пристроями через космос.