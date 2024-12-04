Так звані російські "археологи" не припиняють розкопки в окупованому Криму. Нещодавно вони випустили звіт про колекцію срібних і золотих прикрас віком 1600 років, які вони знайшли в аристократичних похованнях.

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Розкопки проводять поблизу Севастополя на ранньосередньовічному могильнику Алмалик-Дере на плато Мангуп. Нові знахідки вказують на те, що він належав елітним членам суспільства, яке поширилося на південному заході Криму з кінця IV століття до VI століття. Археологи вперше розкопали частину плато Мангуп у XIX столітті, а з XX століття воно систематично досліджується, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання LiveScience, яке ознайомилося з російським джерелом.

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Як завжди, цей могильник приніс сюрпризи. Попри жорстоке пограбування цих комплексів, є речі, які представляють самостійний науковий інтерес,

– каже археолог Валерій Науменко з "Кримського федерального університету", який тепер сам грабує український комплекс для російських окупантів.

Згідно з російською заявою, Науменко та його колеги проводять розкопки разом з археологами Російської академії наук.

Візантійський історик шостого століття Прокопій Кесарійський писав, що регіон Мангупа в той час був частиною християнського князівства Готія, яке було засноване в південно-західному Криму готами, які відмовилися слідувати за Теодоріхом Великим під час його вторгнення в Італію в 488 році.

Нові знахідки походять з двох склепів, датованих періодом між четвертим і шостим століттями. Згідно з повідомленням, прикраси, схоже, носили жінки. У схованці були знайдені фібули (брошки), золоті сережки, шматки ременів і пряжок для взуття, а також прикраси-аплікації з золотої фольги, які, ймовірно, пришивали до комірів одягу.



Колекція прикрас, які, ймовірно, будуть вивезені до Росії / Фото зроблене так званим "Кримським федеральним університетом"

Дослідники вважають, що ці артефакти свідчать про аристократичні поховання на цьому місці.

Швидше за все, в обох склепах, де були знайдені предмети, були поховані багаті жінки,

– прокоментував ще один чорний археолог Артур Набоков з Інституту археології Криму Російської академії наук.

Він додав, що сережки, ймовірно, були імпортними, тоді як фібули були виготовлені в Криму.

Сережки відрізняються особливою вишуканістю й виготовлені з золота зі вставками з червоного напівдорогоцінного каміння — граната або сердоліку, тоді як одна пара фібул була відлита зі срібла, а потім покрита сусальним золотом і вставками з червоного каменю.



Фібули або брошки, які використовувалися для застібання одягу / Фото зроблене так званим "Кримським федеральним університетом"

В одному зі склепів також знаходився прикрашений піксис – контейнер, що виготовлявся з рогу тварини й використовувався для зберігання косметичних порошків, таких як рум'яна, йдеться в повідомленні.

На скелястому плато Мангуп домінує фортеця Мангуп-Кале, найдавніші частини якої датуються шостим століттям. Вона все ще використовувалася навіть у 15 столітті. Крім того, існують археологічні докази доісторичних поселень на цьому місці, що датуються 5 000 років тому.



Золоті сережки / Фото зроблене так званим "Кримським федеральним університетом"



Золоті сережки / Фото зроблене так званим "Кримським федеральним університетом"

Дослідники під час останньої експедиції в цьому районі також вивчали християнський "печерний монастир" XV століття та мусульманське кладовище, яке використовувалося між XVI і XIX століттями, після того, як турки-османи захопили контроль над цим районом, йдеться в повідомленні. Скільки артефактів Росія вкрала з цих мість, невідомо.