Так называемые российские "археологи" не прекращают раскопки в оккупированном Крыму. Недавно они выпустили отчет о коллекции серебряных и золотых украшений возрастом 1600 лет, которые они нашли в аристократических захоронениях.

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Раскопки проводят вблизи Севастополя на раннесредневековом могильнике Алмалык-Дере на плато Мангуп. Новые находки указывают на то, что он принадлежал элитным членам общества, которое распространилось на юго-западе Крыма с конца IV века до VI века. Археологи впервые раскопали часть плато Мангуп в XIX веке, а с XX века оно систематически исследуется, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание LiveScience, которое ознакомилось с российским источником.

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Как всегда, этот могильник принес сюрпризы. Несмотря на жестокое ограбление этих комплексов, есть вещи, которые представляют самостоятельный научный интерес,

– говорит археолог Валерий Науменко из "Крымского федерального университета", который теперь сам грабит украинский комплекс для российских оккупантов.

Согласно российскому заявлению, Науменко и его коллеги проводят раскопки вместе с археологами Российской академии наук.

Византийский историк шестого века Прокопий Кесарийский писал, что регион Мангупа в то время был частью христианского княжества Готия, которое было основано в юго-западном Крыму готами, которые отказались следовать за Теодорихом Великим во время его вторжения в Италию в 488 году.

Новые находки происходят из двух склепов, датированных периодом между четвертым и шестым веками. Согласно сообщению, украшения, похоже, носили женщины. В тайнике были найдены фибулы (броши), золотые серьги, куски ремней и пряжек для обуви, а также украшения-аппликации из золотой фольги, которые, вероятно, пришивали к воротникам одежды.



Коллекция украшений, которые, вероятно, будут вывезены в Россию / Фото сделано так называемым "Крымским федеральным университетом"

Исследователи считают, что эти артефакты свидетельствуют об аристократических захоронениях на этом месте.

Скорее всего, в обоих склепах, где были найдены предметы, были похоронены богатые женщины,

– прокомментировал еще один черный археолог Артур Набоков из Института археологии Крыма Российской академии наук.

Он добавил, что серьги, вероятно, были импортными, тогда как фибулы были изготовлены в Крыму.

Серьги отличаются особой изысканностью и изготовлены из золота со вставками из красного полудрагоценного камня - граната или сердолика, тогда как одна пара фибул была отлита из серебра, а затем покрыта сусальным золотом и вставками из красного камня.



Фибулы или броши, которые использовались для застегивания одежды / Фото сделано так называемым "Крымским федеральным университетом"

В одном из склепов также находился украшенный пиксис – контейнер, который изготавливался из рога животного и использовался для хранения косметических порошков, таких как румяна, говорится в сообщении.

На скалистом плато Мангуп доминирует крепость Мангуп-Кале, древнейшие части которой датируются шестым веком. Она все еще использовалась даже в 15 веке. Кроме того, существуют археологические доказательства доисторических поселений на этом месте, датируемые 5 000 лет назад.



Золотые серьги / Фото сделано так называемым "Крымским федеральным университетом"



Золотые серьги / Фото сделано так называемым "Крымским федеральным университетом"

Исследователи во время последней экспедиции в этом районе также изучали христианский "пещерный монастырь" XV века и мусульманское кладбище, которое использовалось между XVI и XIX веками, после того, как турки-османы захватили контроль над этим районом, говорится в сообщении. Сколько артефактов Россия украла из этих мест, неизвестно.