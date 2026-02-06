Археологічна сенсація натякає на розвинену цивілізацію, що існувала 38 000 років тому

Незалежний дослідник стверджує, що виявив докази існування розвиненої цивілізації, яка жила 38 – 40 тисяч років тому. За його словами, ця культура залишила складний код через геометрію, символи та архітектуру пам'яток на різних континентах. Відкриття базується на повторюваних символах, знайдених у Туреччині, Єгипті, Південній Америці та Камбоджі.

Які символи вказують на втрачену цивілізацію?

Метью ЛаКруа, дослідник, який присвятив роки вивченню стародавніх пам'яток, розповів, що його відкриття почалося з виявлення повторюваних гігантських Т-подібних форм, триступінчастих виїмок та ступінчастих пірамід, вирізьблених у древніх каменях по всьому світу. Ці специфічні символи, побудовані в різних масштабах, знаходять у місцях, які за офіційною версією не мали жодних культурних зв'язків між собою, пише Daily Mail.

Символи зустрічаються в локаціях від регіону озера Ван у Туреччині до Південної Америки та Камбоджі. За словами Метью ЛаКруа, джерелом цієї глобальної системи є східна Туреччина, зокрема регіон озера Ван, де розташована місцевість Йоніс. Він описує це місце як найдавніше джерело символів, архітектури та вчень цивілізації, датуючи його приблизно 40 тисячами років. Дослідник стверджує, що Йоніс зберігає оригінальний план, який пізніше був перенесений у такі місця, як Гіза та Тіаванако.

Повторювані мотиви – гігантські Т-форми, ступінчасті піраміди, перевернуті піраміди, леви та сакральна геометрія – з'являються в Йонісі в найбільш концентрованій формі, перш ніж повторитися на віддалених ділянках по всьому світу.

Неподалік знаходиться місце Кефкалесі, яке демонструє один із найяскравіших прикладів цих символів у камені. Базальтове різьблення розміром один метр двадцять сантиметрів на один метр двадцять сантиметрів, відоме як рельєф Кефкалесі, містить складну іконографію, що відображає символи, знайдені в Йонісі, Гізі та південноамериканських місцях.



Розслідування почалося після виявлення повторюваних гігантських Т-подібних форм, трирівневих заглиблень та ступінчастих пірамід, вирізьблених на стародавніх каменях по всьому світу. Візерунки не повинні були б існувати в різних непов'язаних культурах, що свідчить про спільне походження, а не про незалежний розвиток / Фото Метью ЛаКруа

ЛаКруа пояснив, що цей рельєф став одним із найважливіших артефактів для його дослідження. Він з'єднує Єгипет із цим регіоном і дозволяє простежити глобальний патерн у зворотному напрямку. Дослідник вказав на повторювані мотиви: Т-подібні форми, що повторюються знову і знову, ступінчасту піраміду з трьома дверима та лева. Ці самі елементи з'являються неодноразово на ділянках по всьому світу.

Щодо лева, він додав, що цей символ виступає охоронцем, а його розміщення допомагає пояснити структуру коду. Рельєф зміцнив інтерпретацію символів дослідником та прискорив його аналіз подібних структур у храмі Сфінкса в Єгипті.

Не всі з цим погодяться

Проте традиційні археологи датують відомі місця озера Ван періодом Урарту, що налічує тисячі років, а не десятки тисяч, і стверджують, що немає доказів на підтримку глобальної цивілізації доби до льодовикового періоду. Жодне рецензоване дослідження наразі не підтверджує датування, запропоноване ЛаКруа.

Переломний момент у роботі дослідника настав у листопаді 2025 року, коли він переглянув фотографію храму Сфінкса в Єгипті, яка висіла в рамці у нього вдома протягом восьми років. Зображення показує храм Сфінкса перед статуєю, закритий для публіки, і, як він вважає, виявляє перевернуту ступінчасту піраміду, вбудовану в структуру.



Зображення, на якому видно храм Сфінкса, розташований перед статуєю і закритий для відвідувачів, показало те, що, на думку дослідника, є перевернутою ступінчастою пірамідою, вбудованою в конструкцію / Фото Метью ЛаКруа

Ця ідея спонукала ЛаКруа проаналізувати все плато Гіза, де він виявив повторювані появи перевернутих ступінчастих пірамід та гігантських Т-форм у храмі Сфінкса, храмі долини та поховальних храмах Хафри та Менкаура.

Деякі дослідники припускали, що Сфінкс спочатку був вирізьблений як лев, перш ніж його пізніше переробили з обличчям фараона, хоча ця теорія не приймається серед традиційних археологів.

Використовуючи астрономічну прецесію – повільне коливання земної осі – та запропоноване вирівнювання Сфінкса з сузір'ям Лева, ЛаКруа звузив дату будівництва або до приблизно 12 тисяч років тому, близько кінця останнього льодовикового періоду, або до 38 тисяч років тому, на один повний прецесійний цикл раніше.

Він відкинув молодшу дату, посилаючись на теорії катастрофічних повеней, які знищили б поверхневі структури, і натомість датував великі піраміди, Сфінкса та храм долини приблизно 38 тисячами років.

ЛаКруа зазначив, що той самий архітектурний план також з'являється в Південній Америці в Тіауанако та Пума Пунку. Планування храму піраміди Акапана в Тіауанако має точно таку ж форму, як і камені в цих конструкціях, як і саме планування храму.



Місце і Кефкалесі є одним із найяскравіших прикладів повторюваних кам'яних символів. Обведені ступінчасті піраміди, вершина вказує на перевернуту піраміду, а центр підкреслює літеру Т / Фото Метью ЛаКруа

Лідарне сканування Пума Пунку виявило масивний Т-подібний дизайн, який, за словами ЛаКруа, підкріплює його теорію спільного архітектурного шаблону. Тому Пума Пунку та Тіаванако є дзеркальним відображенням Єгипту в Південній Америці.



Символи з Пума Пунку. Дослідник вважає, що ці схожості не повинні існувати в різних культурах, які не були пов'язані між собою, що свідчить про спільне походження, а не про незалежний розвиток / Фото Метью ЛаКруа

У центрі інтерпретації ЛаКруа знаходиться те, що він називає космограмою – стародавньою геометричною моделлю, що представляє структуру Всесвіту. За словами дослідника, символи, такі як триступінчасті піраміди, перевернуті піраміди та Т-форми, кодують багатошарові реальності: нефізичний підземний світ, фізичну сферу та небесні сфери.



Конструкції у формі ступінчастої піраміди всередині похоронних храмів Хафра і Менкаура / Фото Метью ЛаКруа

Ліві двері представляють сферу реальності, яку називають підземним світом або нефізичною сферою реальності.

Його протилежністю є праві двері, які є небесними сферами реальності, де перебувають ангели.

Центральна вертикальна вісь символу Т представляє середні двері, які балансують систему – концепція, яку в стародавній космології часто називають віссю світу або центральною точкою, що з'єднує всі сфери.



Автор припускає, що послання загубленої цивілізації полягали в тому, щоб розповісти людству про Всесвіт. Ліва частина символізувала підземний світ, центральна частина – реальність, а права частина – духовний світ / Фото Метью ЛаКруа

Вони показують нам, як працює вся реальність і як все балансує, сказав ЛаКруа. Він пов'язав цю структуру зі збереженими єгипетськими традиціями, зокрема з герметизмом – стародавньою духовною та філософською системою, приписуваною Гермесу Трисмегісту, яка підкреслює зв'язок людства з космосом, божественним та прихованими знаннями.

ЛаКруа вважає, що стародавній код був навмисно прихований для збереження знань, які людство пізніше перевернуло. Говорячи філософськи, він додав, що ми робимо майже все протилежне тому, що повинні робити. Він додає, що докази свідчать про те, що колись людей розуміли як божественних істот, взаємопов'язаних з усім існуванням.



Т-подібний символ у центрі кам'яної плити. Меттью ЛаКруа стоїть праворуч / Фото Метью ЛаКруа