Компанія Stardust винайшла нову частинку для затемнення Сонця, яка врятує нас від потепління

Людство опинилося на порозі технологічного експерименту небувалого масштабу. Приватний стартап залучив величезні інвестиції для реалізації ідеї, яка раніше здавалася сценарієм наукової фантастики. Йдеться про радикальний метод боротьби зі зміною клімату, що зачіпає всю атмосферу Землі.

Як нова розробка допоможе зупинити потепління?

Ізраїльсько-американський стартап Stardust Solutions оголосив про залучення 60 мільйонів доларів інвестицій у 2025 році, що стало рекордною сумою для галузі сонячної геоінженерії. Головна ідея проєкту полягає в тому, щоб розпилювати в стратосфері Землі спеціальні мікроскопічні частки, які відбиватимуть частину сонячного світла назад у космос. Кількість відбитого світла для людини буде непомітною – темрява не настане. Проте цього буде достатньо, щоб зменшити кількість сонячного тепла для прийнятних меж, пише Futurism.

Цей метод фактично копіює ефект від потужних вивержень вулканів, які природним шляхом охолоджують поверхню планети. Проте, на відміну від вулканічного попелу та сірчаних аерозолів, які спричиняють кислотні дощі та руйнують озоновий шар, розробники Stardust заявляють про створення унікальної, екологічно нейтральної речовини.

Керівник компанії та колишній фізик ядерник Янай Єдваб стверджує, що нова частинка за рівнем безпеки нагадує звичайне борошно, але при цьому її можна виробляти в промислових масштабах – мільйонами тонн.

Компанія вже підготувала 14-сторінковий план безпечного тестування та перелік керівних принципів своєї діяльності. Проте склад самої частинки залишається комерційною таємницею, яку обіцяють розкрити лише протягом найближчих місяців.

Така закритість викликає занепокоєння в науковій спільноті. Експертка з геоінженерії Синтія Шарф зауважує, що поки ніхто з незалежних фахівців не знає, які саме речовини приватна структура збирається вводити в атмосферу заради отримання прибутку.

Раніше вчені пропонували розпилювати діоксид сірки, крейду та навіть алмазний пил. Тому очевидно, це має бути щось зовсім нове.

Не всіх люблять сонячну геоінженерію

Історія сонячної геоінженерії вже має приклади жорсткого спротиву. У 2023 році Мексика повністю заборонила подібні експерименти після того, як інший стартап випустив у повітря повітряну кулю з діоксидом сірки. Згодом з'ясувалося, що речовини там було всього кілька грамів, чого недостатньо для будь-якого ефекту (вулкани зазвичай викидають від 500 до 10 000 тонн діоксиду сірки на добу без відчутних наслідків).

Схожа доля спіткала й проєкт Гарвардського університету у 2021 році, який закрили ще до початку випробувань через протести. Stardust Solutions намагається діяти інакше, залучаючи лобістів для переговорів із Конгресом США та наголошуючи на необхідності державного регулювання.

Янай Єдваб порівнює свою компанію з фармацевтичними гігантами: вони створюють ліки за приватні кошти, але випускають їх на ринок лише під суворим наглядом контролюючих органів.

Чому вчені та уряди бояться сонячної геоінженерії?

Вчені та уряди багатьох країн висловлюють серйозне занепокоєння щодо сонячної геоінженерії (зокрема розпилення аерозолів у стратосфері) через низку непередбачуваних ризиків для планети. Хоча ця технологія теоретично може швидко знизити глобальну температуру, вона не усуває причину потепління — накопичення парникових газів.

Основні причини сумнівів:

Ризик "шоку припинення". Якщо систему розпилення частинок раптово зупинити (через війну, тероризм або технічний збій), температура на планеті може підскочити на кілька градусів за лічені роки, що стане катастрофою для екосистем.

Зміна циклів опадів. Моделювання показує, що відбиття сонячного світла може порушити глобальні мусони та цикли дощів, що призведе до посух у вразливих регіонах, таких як Африка та Південна Азія, і загрожуватиме продовольчій безпеці.

Руйнування озонового шару. Використання сульфатних аерозолів може сповільнити відновлення озонового шару або навіть сприяти його руйнуванню, збільшуючи рівень небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Моральна шкода. Уряди побоюються, що наявність "технологічного рішення" дасть привід великим корпораціям і країнам не скорочувати викиди що лише погіршить проблему в довгостроковій перспективі.

Геополітичні конфлікти. Оскільки технологія впливає на всю планету, одностороннє використання її однією країною може спричинити звинувачення у спричиненні стихійних лих (посух чи повеней) в інших регіонах, що загрожує міжнародній безпеці.

Окиснення океану. Геоінженерія лише маскує температуру, але рівень вуглецю в атмосфері залишається високим, тому океани продовжуватимуть поглинати вуглець і закислюватися, що нищить морські екосистеми.

Нарешті, ми не знаємо достеменно всіх ефектів таких дій. Навіть найпотужніші суперкомп'ютери не здатні змоделювати весь ланцюжок можливих наслідків. Дехто припускає, що таке втручання може призвести до самопідтримуваного похолодання, яке заморозить планету.

Якщо ідея буде вдала

У перспективі Stardust Solutions планує продавати свою технологію національним урядам або міжнародним організаціям, таким як ООН. Серед потенційних клієнтів можуть бути не лише США чи Китай, а й країни, що найбільше страждають від спеки, наприклад Гана.

Керівництво Stardust розглядає геоінженерію як інструмент, що дозволить виграти час для розбудови відновлюваної енергетики та будівництва атомних реакторів, не знижуючи звичний рівень життя населення. Вони сподіваються на укладення міжнародної угоди, подібної до Монреальського протоколу 1987 року, яка б регулювала втручання в атмосферні процеси на глобальному рівні.

Водночас критики попереджають про небезпеку залежності від такого методу. Якщо людство почне охолоджувати планету штучно і при цьому сповільнить перехід на чисту енергію, зупинити розпилення часток буде майже неможливо без катастрофічних наслідків, пише The Atlantic. Планета може опинитися в ситуації, коли їй доведеться десятиліттями або й століттями платити приватній компанії за підтримку придатної для життя температури.

Попри всі ризики, прихильники ідеї вважають, що в умовах стрімкого потепління наявність такого "страхового поліса" є критично важливою для виживання майбутніх поколінь.