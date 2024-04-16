На древню Windows 95 портували тисячі сучасних застосунків

YouTube-блогер MattKC успішно портував тисячі сучасних програм на безнадійно застарілу операційну систему Windows 95. Це потребувало від ентузіаста ретельної підготовки та налаштувань сумісності, що очевидно не було враховано розробниками під час створення цієї операційної системи.

На YouTube-каналі MattKC опубліковано 51-хвилинний відеоролик, який документує весь процес портування сучасних застосунків на стару систему та висвітлює проблеми, з якими зіткнувся ентузіаст в процесі, розповідає 24 Канал.

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Зокрема, завдання виходило за рамки простого перенесення бібліотек з Windows 98, що вимагало створення понад 5400 ключів реєстру для полегшення функціональності фреймворку в Windows 95.

Однак на шляху до модернізації виникли й інші перешкоди.

Значною складністю було подолати залежність фреймворку .NET від відсутнього у Windows 98 системного компонента ndphlpr. Попри це, ентузіаст розробив обхідний шлях, імітуючи присутність цього компонента, щоб запустити функціональність фреймворку, хоча і з деякими компромісами щодо стабільності. Було внесено додаткові зміни до бібліотеки user32.dll та самого фреймворку, щоб підвищити надійність системи.

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Авжеж про жодне відродження Windows 95 не може бути й мови, однак зусилля MattKC демонструють наполегливість притаманну ентузіастам, які незмінно намагаються запустити щось сучасне на дуже старому шматку заліза. А проте спостерігати за їхніми маніпуляціями завжди цікаво і навіть весело.