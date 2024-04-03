Нагадаємо, що про завершення підтримки WordPad Microsoft повідомила ще у вересні минулого року. Тепер же компанія почала поступово видаляти програму із системи, інформує 24 Канал.

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WordPad заплановано видалити з усіх підтримуваних версій Windows, включно з Windows Server 2025 і Windows 11 версії 24H2, яка вийде наприкінці цього року.

Усунення WordPad з операційних систем Microsoft тягне за собою втрату вбудованого інструменту для доступу до файлів .rtf і .doc. Щоб заповнити цю прогалину, Microsoft рекомендує або придбати Microsoft Word, або вдатися до використання звичайних текстових документів, що відкриваються за допомогою нещодавно оновленого Блокнота.

З моменту появи у Windows 95, WordPad пройшов кілька ітерацій, витіснивши попередню програму Write. З роками Microsoft розширила функціональність WordPad, включивши такі можливості, як підтримка Unicode у Windows XP, сумісність з форматом .doc у Windows Vista та впровадження стрічкового інтерфейсу у Windows 7.

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Крім того, разом з вилученням WordPad, у наступних оновленнях Windows 11 від Microsoft буде припинено підтримку інструменту діагностики Microsoft Support Diagnostic Tool, а також протоколів TLS 1.0 і TLS 1.1, і поступово буде вилучено VBScript.