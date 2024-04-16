На YouTube-каналі MattKC опубліковано 51-хвилинний відеоролик, який документує весь процес портування сучасних застосунків на стару систему та висвітлює проблеми, з якими зіткнувся ентузіаст в процесі, розповідає 24 Канал.

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Зокрема, завдання виходило за рамки простого перенесення бібліотек з Windows 98, що вимагало створення понад 5400 ключів реєстру для полегшення функціональності фреймворку в Windows 95.

Однак на шляху до модернізації виникли й інші перешкоди.

Значною складністю було подолати залежність фреймворку .NET від відсутнього у Windows 98 системного компонента ndphlpr. Попри це, ентузіаст розробив обхідний шлях, імітуючи присутність цього компонента, щоб запустити функціональність фреймворку, хоча і з деякими компромісами щодо стабільності. Було внесено додаткові зміни до бібліотеки user32.dll та самого фреймворку, щоб підвищити надійність системи.

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Авжеж про жодне відродження Windows 95 не може бути й мови, однак зусилля MattKC демонструють наполегливість притаманну ентузіастам, які незмінно намагаються запустити щось сучасне на дуже старому шматку заліза. А проте спостерігати за їхніми маніпуляціями завжди цікаво і навіть весело.