Фізики засумнівалися в працездатності квантового процесора Microsoft Majorana 1

Компанія Microsoft оголосила про створення революційного квантового процесора Majorana 1, який, за її заявами, базується на топологічному матеріалі та використовує гіпотетичні ферміони Майорани. Втім, наукова спільнота зустріла цю заяву зі скептицизмом, адже доказів роботи кубітів на основі ферміонів Майорани Microsoft поки що не надала.

За заявами Microsoft, завдяки їх новому чипу квантовий комп'ютер має бути у 800 разів стійкішим до помилок, ніж аналогічні розробки конкурентів, що, за словами компанії, відкриває шлях до створення безпомилкового квантового комп'ютера, розповідає 24 Канал.

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Microsoft стверджує, що Majorana 1 став першим у світі квантовим процесором на базі топологічного провідника, що є першим в історії рукотворним станом речовини, який забезпечує унікальні властивості, зокрема підвищену захищеність від перешкод. Це, за задумом компанії, зробить квантові комп’ютери більш стабільними та практично застосовними.

Проте багато фізиків сумніваються в реальності такої технології. Один із них, Деніел Лосс з Базельського університету, запитує:

Якщо у вас є нові результати, не пов’язані з цією статтею, чому б не дочекатися достатньої кількості даних для окремої публікації?

Його підтримує Георгіос Кацарос з Австрійського інституту науки і технологій, який заявив, що без додаткових даних про роботу кубітів важко робити висновки.

Microsoft відповіла на критику, пояснивши, що прагне відкрито публікувати результати досліджень, водночас захищаючи інтелектуальну власність компанії. Також у компанії заявили, що результати досліджень були представлені окремій групі фізиків, які визнали їх перспективними.

Що таке майоранівські кубіти

Ферміони Майорани – це гіпотетичні частинки, існування яких поки що не підтверджене експериментально. Однак певні їхні властивості можуть бути відтворені в колективних станах електронів або інших частинок, що робить можливим створення так званих квазічастинок Майорани.

Microsoft стверджує, що їй вдалося реалізувати кубіт на основі таких квазічастинок. Він складається з двох нанодротів з арсеніду індію, з’єднаних перемичкою у формі літери H. На кінцях цієї конструкції утворюються квазічастинки Майорани, які, згідно з розрахунками, можуть підтримувати квантову суперпозицію.

Минулі спроби та невдачі

Microsoft уже мала невдалий досвід у спробах довести існування майоранівських квазічастинок. У 2018 році голландські вчені за фінансування компанії провели експеримент і заявили про створення таких частинок, але згодом їхню статтю було відкликано з журналу Nature через сумнівність отриманих результатів.

Один із критиків цього дослідження, Вінсент Морік з Центру Гельмгольца в Юліху, переконаний, що підхід Microsoft до створення квантового комп’ютера на основі майоранівських кубітів є хибним і працювати не буде.

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Таким чином, поки що Microsoft пропонує гіпотетичний процесор на базі гіпотетичних частинок, а наукова спільнота очікує реальних доказів його працездатності.