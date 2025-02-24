За заявами Microsoft, завдяки їх новому чипу квантовий комп'ютер має бути у 800 разів стійкішим до помилок, ніж аналогічні розробки конкурентів, що, за словами компанії, відкриває шлях до створення безпомилкового квантового комп'ютера, розповідає 24 Канал.

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Microsoft стверджує, що Majorana 1 став першим у світі квантовим процесором на базі топологічного провідника, що є першим в історії рукотворним станом речовини, який забезпечує унікальні властивості, зокрема підвищену захищеність від перешкод. Це, за задумом компанії, зробить квантові комп’ютери більш стабільними та практично застосовними.

Проте багато фізиків сумніваються в реальності такої технології. Один із них, Деніел Лосс з Базельського університету, запитує:

Якщо у вас є нові результати, не пов’язані з цією статтею, чому б не дочекатися достатньої кількості даних для окремої публікації?

Його підтримує Георгіос Кацарос з Австрійського інституту науки і технологій, який заявив, що без додаткових даних про роботу кубітів важко робити висновки.

Microsoft відповіла на критику, пояснивши, що прагне відкрито публікувати результати досліджень, водночас захищаючи інтелектуальну власність компанії. Також у компанії заявили, що результати досліджень були представлені окремій групі фізиків, які визнали їх перспективними.

Що таке майоранівські кубіти

Ферміони Майорани – це гіпотетичні частинки, існування яких поки що не підтверджене експериментально. Однак певні їхні властивості можуть бути відтворені в колективних станах електронів або інших частинок, що робить можливим створення так званих квазічастинок Майорани.

Microsoft стверджує, що їй вдалося реалізувати кубіт на основі таких квазічастинок. Він складається з двох нанодротів з арсеніду індію, з’єднаних перемичкою у формі літери H. На кінцях цієї конструкції утворюються квазічастинки Майорани, які, згідно з розрахунками, можуть підтримувати квантову суперпозицію.

Минулі спроби та невдачі

Microsoft уже мала невдалий досвід у спробах довести існування майоранівських квазічастинок. У 2018 році голландські вчені за фінансування компанії провели експеримент і заявили про створення таких частинок, але згодом їхню статтю було відкликано з журналу Nature через сумнівність отриманих результатів.

Один із критиків цього дослідження, Вінсент Морік з Центру Гельмгольца в Юліху, переконаний, що підхід Microsoft до створення квантового комп’ютера на основі майоранівських кубітів є хибним і працювати не буде.

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Таким чином, поки що Microsoft пропонує гіпотетичний процесор на базі гіпотетичних частинок, а наукова спільнота очікує реальних доказів його працездатності.