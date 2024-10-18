Над Україною уночі зійшов Супермісяць Мисливця: яскраві кадри

Незвичайне космічне явище можна було спостерігати в Україні сьогодні вночі. Над нашою країною у небо сходив найбільший у 2024 році Супермісяць Мисливця.

У ніч проти 18 жовтня помітили надзвичайний Місяць. Разом з українцями його могли побачити усі інші люди на планеті.

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Казка у небі над Україною

Низка вітчизняних ЗМІ і телеграм-каналів поділилися яскравими кадрами повного Місяця. Цього разу він був як ніколи жовтогарячий.

Ось такий вигляд має супутник Землі на найближчій до неї відстані / Фото соцмережі

Яким показався Місяць в Україні / Фото телеграм-канали

А ось таким бачили Місяць цієї ночі жителі Дніпра / Фото Суспільне

Довідка: Супермісяць – це явище, коли повний місяць відбувається поблизу перигею, найближчої до Землі точки орбіти Місяця. Це означає, що Місяць виглядатиме більшим і яскравішим, ніж у свою звичайну повню. Цьогоріч Місяць максимально наблизився до Землі.

Місяць в Україні: дивіться відео