В ночь на 18 октября заметили чрезвычайную Луну. Вместе с украинцами ее могли увидеть все остальные люди на планете.
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Сказка в небе над Украиной
Ряд отечественных СМИ и телеграмм-каналов поделились яркими кадрами полной Луны. На этот раз она была как никогда желто-гарячая.
Вот так выглядит спутник Земли на ближайшем к ней расстоянии / Фото соцсети
Какой показалась Луна в Украине / Фото телеграмм-каналы
А вот такой видели Луну этой ночью жители Днепра / Фото Суспільне
Справка: Суперлуние – это явление, когда полнолуние происходит вблизи перигея, ближайшей к Земле точки орбиты Луны. Это означает, что Луна будет выглядеть больше и ярче, чем в свое обычное полнолуние. В этом году Луна максимально приблизилась к Земле.
Луна в Украине: смотрите видео