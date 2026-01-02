Супермісяць у січні 2026 року отримає ефект потрійної яскравості: що це означає для спостерігача

Повний Місяць на початку січня 2026 року привертає увагу астрономів через незвичайне поєднання орбітальних факторів. Цього разу Місяць опиниться у винятково сприятливих умовах, які помітно вплинуть на його вигляд і яскравість у нічному небі.

Чому Супермісяць Вовка у 2026 році буде настільки яскравим?

Повня 3 січня 2026 року збігається з перигеєм – точкою місячної орбіти, в якій Місяць перебуває на мінімальній відстані від Землі. У цей момент дистанція між Землею та Місяцем скоротиться приблизно до 362 312 кілометрів, що істотно менше за середню відстань у 384 400 кілометрів. Саме таке розташування й визначає статус Супермісяця, пише 24 Канал.

Дивіться також Перший метеорний потік 2026 року затьмарить яскравий Супермісяць

Коли повня припадає на перигей, Місяць виглядає більшим і світлішим, ніж зазвичай. У січні 2026 року його видимий розмір зросте приблизно на 14 відсотків, а яскравість – орієнтовно на 30 відсотків у порівнянні з моментом найбільшого віддалення від Землі.

Попри те, що цей перигей буде трохи менш екстремальним, ніж у грудні 2025 року, ситуацію компенсує ще один важливий фактор. Майже одночасно із повнею Земля проходитиме перигелій – точку своєї орбіти, у якій вона перебуває найближче до Сонця. У цей період наша планета отримує приблизно на 3,4 відсотка більше сонячного випромінювання, ніж у афелії.

Додаткова сонячна енергія означає, що система Земля-Місяць освітлюється трохи інтенсивніше. У підсумку повний Місяць отримує ще близько 6,5 відсотка додаткової яскравості.

Саме поєднання перигею Місяця, перигелію Землі та повної фази створює рідкісний ефект так званої "потрійної" яскравості.

Не менш важливими є й атмосферні умови. У січні повітря в північній півкулі зазвичай холодніше й сухіше, а отже, містить менше водяної пари. Це підвищує прозорість атмосфери і покращує умови для спостережень, якщо погода буде безхмарною.

Для споглядання Супермісяця не знадобиться жодне спеціальне обладнання – достатньо відкритого горизонту і темного неба.

Чому така назва?

Назва "Місяць Вовка" походить із північноамериканських традицій і пов’язана з тим, що в середині зими вовки були особливо активними поблизу людських поселень.

Що чекає нас далі?

Варто також враховувати, що ця повня стане останнім повним Супермісяцем після низки попередніх випадків. Чекати доведеться аж до 24 листопада 2026 року. Наступні повні Місяці або не збігатимуться з перигеєм, або будуть менш виразними за яскравістю.