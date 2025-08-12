Американські розробники завершили один із етапів підготовки новітнього супутника для розпізнавання ракетних запусків. Якісь конкретні деталі, очевидно, тримають у секреті, але ці випробування є ключовими для подальшого просування проєкту.

Що відомо про випробування нового супутника?

Компанія Lockheed Martin оголосила про завершення "екологічних тестувань" першого супутника раннього попередження нового покоління, який працює на геостаціонарній орбіті. Основним завданням цього апарата стане миттєве повідомлення військових і урядових структур США про запуски ворожих ракет. Тестування проходило на основному виробничому майданчику компанії в Саннівейлі, Каліфорнія, де супутник піддавався зокрема термовакуумним випробуванням. В таких умовах апарат імітував перебування у космосі – його перевіряли на здатність витримати різкі перепади температури та тиск у вакуумі за межами атмосфери, пише 24 Канал.

Тестування, як зазначається, було надзвичайно складним: супутник витримав симуляцію втрати тепла, нагрівання, вібраційні та акустичні випробування та інші фактори, що властиві відкритому космосу, включаючи сам процес запуску на орбіту. Інженери оцінювали функціонування електроніки, систем зв'язку, а також загальну механічну міцність конструкції під дією екстремальних навантажень. За підсумками тестів фахівці переконались у тому, що апарат буде стабільно працювати при запуску і протягом всієї місії на орбіті.

Новий супутник входить до системи Next-Gen Overhead Persistent Infrared (OPIR). Її завдання – забезпечення безперервного моніторингу Землі та моментальне виявлення теплових слідів, що супроводжують запуск балістичних та інших ракет. Впровадження такого обладнання стане одним із ключових елементів оборонної стратегії США на найближчі десятиліття, оскільки погрози з боку інших країн, що володіють ракетними технологіями, лише зростають.

Поява цього супутника тісно пов’язана з активним розвитком космічної оборони у США. Очікується, що апарат після фінальних перевірок буде переданий космічним військам для розгортання й інтеграції у існуючу мережу оборонних пристроїв. В перспективі система OPIR дозволить урядовцям і військовим оперативно реагувати на небезпеки та підвищить стійкість США до найбільш сучасних ракетних загроз у світі.

Програма OPIR GEO наступного покоління є інноваційною, пропонуючи сенсори наступного покоління призначені для виявлення найсучасніших загроз, включаючи технології ракетного прискорення, які працюють швидше та мають меншу яскравість. Зараз США використовують систему космічного базування інфрачервоного попередження (SBIRS), розроблену компанією Lockheed Martin.

У 2024 році SBIRS забезпечила своєчасне виявлення та раннє попередження про сотні ракет, запущених по Ізраїлю, що дозволило США та їхнім союзникам відстежувати та перехоплювати ці загрози.

У 2020 році SBIRS захистила американські війська на авіабазі Аль-Асад в Іраку від атаки балістичними ракетами.

OPIR, як обіцяють, працюватиме ще краще, але точні рамки запуску технології у повноцінне використання, невідомі.