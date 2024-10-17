Над Києвом і Львовом пролітають супутники Маска

У небі над Україною ввечері 17 жовтня можна побачити рухомий ряд точок, які світилися. Як з'ясувалося, це були супутники Starlink, запущені компанією SpaceX.

Вищезгадана компанія належить американському мільярдеру Ілону Маску. У мережі показують кадри такого параду супутників, передає 24 Канал.

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Над Україною пролітають супутники Маска

Орієнтовно після 20:00 у небі над Україною помітили ряд супутників, які рухалися одне за одним. Зокрема, таке цікаве явище змогли зафіксувати у Києві та Львові.

Ряд супутників у небі: дивіться відео

Парад супутників в Україні: дивіться відео

Starlink це глобальний провайдер інтернету, що обслуговує сотні тисяч користувачів в усьому світі. Компанія надає широкосмуговий доступ до інтернету. Компанія SpaceX запускає ці супутники групами – кожна від 15 до 56 одиниць.

Над Львовом та Києвом зафіксували ряд супутників: дивіться відео

Зауважимо, що станом на початок 2024 року на нашій орбіті вже було майже 6 тисяч супутників Starlink.

Парад планет у Небі: дивіться відео

До слова, нагадаємо, що контракт на використанні інтернет-послуг в Україні із компанією SpaceX Ілона Маска продовжили у червні й діятиме він до 30 листопада. Його вартість склала 14,1 мільйона доларів.