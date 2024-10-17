Вышеупомянутая компания принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В сети показывают кадры такого парада спутников, передает 24 Канал.

Смотрите также Будущие спутники Starlink будут настолько большими, что запускать их будут только на Starship

Над Украиной пролетают спутники Маска

Ориентировочно после 20:00 в небе над Украиной заметили ряд спутников, которые двигались друг за другом. В частности, такое интересное явление смогли зафиксировать в Киеве и Львове.

Ряд спутников в небе: смотрите видео

Парад спутников в Украине: смотрите видео

Starlink это глобальный провайдер интернета, обслуживающий сотни тысяч пользователей во всем мире. Компания предоставляет широкополосный доступ к интернету. Компания SpaceX запускает эти спутники группами – каждая от 15 до 56 единиц.

Над Львовом и Киевом зафиксировали ряд спутников: смотрите видео

Заметим, что по состоянию на начало 2024 года на нашей орбите уже было почти 6 тысяч спутников Starlink.

Парад планет в небе: смотрите видео

К слову, напомним, что контракт на использовании интернет-услуг в Украине с компанией SpaceX Илона Маска продлили в июне и будет действовать он до 30 ноября. Его стоимость составила 14,1 миллиона долларов.