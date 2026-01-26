Світлові стовпи над Харківщиною: фотограф зафіксував особливе явище

Над зимовим небом Харківської області з'явилося оптичне явище, яке виглядає наче щось із фантастичних фільмів. Вертикальні смуги світла ніби зависають у повітрі, змінюючи звичне уявлення про нічний пейзаж.

Чому в небі з'являються світлові стовпи?

Своєю багаторічною добіркою знімків поділився Руслан Титаренко. Усі фотографії були зроблені в період з 2009 по 2026 роки майже з однієї точки на території Харківської області, пише канал Всесвіт у кишені.

За словами автора знімків, світлові стовпи не є регулярним явищем і можуть не з'являтися роками. Інколи вони добре помітні неозброєним оком, а в інших випадках фіксуються лише камерою з довгою витримкою.

Світлові стовпи спостерігаються виключно взимку. Для їхньої появи потрібне рідкісне поєднання умов.



Світлові стовпи над Харківською областю у 2009 році / Фото Руслана Титаренка



Світлові стовпи над Харківською областю у 2014 році / Фото Руслана Титаренка



Світлові стовпи над Харківською областю у 2015 році / Фото Руслана Титаренка

У морозному й вологому повітрі формуються дрібні пласкі шестикутні кристали льоду. Вони повільно опускаються вниз і майже синхронно орієнтуються горизонтально. Саме така структура дозволяє їм відбивати світло від наземних ліхтарів, Місяця або Сонця, створюючи вертикальні світлові колони, а не великі кола, біля джерел світла, як це буває в інших випадках.



Світлові стовпи над Харківською областю у 2021 році / Фото Руслана Титаренка



Світлові стовпи над Харківською областю у 2022 році / Фото Руслана Титаренка

Особливо вражаючою ситуація стає, коли світловий стовп ніби не має видимого джерела й "відірваний" від землі. У таких випадках ілюзія стає максимально сюрреалістичною, а сам феномен легко сплутати з чимось непоясненним.

Світлові стовпи насправді пов'язані з явищем гало. Загалом гало утворюється в тонких крижаних хмарах на висоті від 5 000 до 13 000 метрів. Це перисті або перисто-шаруваті хмари, які створюють у небі майже непомітну пелену з кристалів льоду. На відміну від веселки, де світло заломлюється в краплях води, у випадку гало воно проходить через кристалічну структуру льоду, зазначає сайт Погода & Радар Україна.

Для України такі атмосферні ефекти трапляються нечасто. Місячне гало зазвичай виглядає блідим і майже безбарвним, адже людське око вночі погано розрізняє кольори. Часто появу гало пов'язують із наближенням вологих атмосферних фронтів і змінами погоди, хоча це правило працює не завжди. Світлові стовпи ж залишаються ще рідкіснішим і більш вибагливим явищем, яке потребує майже ідеальних зимових умов.



Найновіші спостереження світлових стовпів, зроблені 25 січня 2026 року / Фото Руслана Титаренка