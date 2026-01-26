Почему в небе появляются световые столбы?

Своей многолетней подборкой снимков поделился Руслан Титаренко. Все фотографии были сделаны в период с 2009 по 2026 годы почти из одной точки на территории Харьковской области, пишет канал Вселенная в кармане.

По словам автора снимков, световые столбы не являются регулярным явлением и могут не появляться годами. Иногда они хорошо заметны невооруженным глазом, а в других случаях фиксируются только камерой с длинной выдержкой.

Световые столбы наблюдаются исключительно зимой. Для их появления требуется редкое сочетание условий.



Световые столбы над Харьковской областью в 2009 году / Фото Руслана Титаренко



Световые столбы над Харьковской областью в 2014 году / Фото Руслана Титаренко



Световые столбы над Харьковской областью в 2015 году / Фото Руслана Титаренко

В морозном и влажном воздухе формируются мелкие плоские шестиугольные кристаллы льда. Они медленно опускаются вниз и почти синхронно ориентируются горизонтально. Именно такая структура позволяет им отражать свет от наземных фонарей, Луны или Солнца, создавая вертикальные световые колонны, а не большие круги, возле источников света, как это бывает в других случаях.



Световые столбы над Харьковской областью в 2021 году / Фото Руслана Титаренко



Световые столбы над Харьковской областью в 2022 году / Фото Руслана Титаренко

Особенно впечатляющей ситуация становится, когда световой столб будто не имеет видимого источника и "оторван" от земли. В таких случаях иллюзия становится максимально сюрреалистичной, а сам феномен легко спутать с чем-то необъяснимым.

Световые столбы на самом деле связаны с явлением гало. В общем гало образуется в тонких ледяных облаках на высоте от 5 000 до 13 000 метров. Это перистые или перисто-слоистые облака, которые создают в небе почти незаметную пелену из кристаллов льда. В отличие от радуги, где свет преломляется в каплях воды, в случае гало оно проходит через кристаллическую структуру льда, отмечает сайт Погода & Радар Украина.

Для Украины такие атмосферные эффекты случаются нечасто. Лунное гало обычно выглядит бледным и почти бесцветным, ведь человеческий глаз ночью плохо различает цвета. Часто появление гало связывают с приближением влажных атмосферных фронтов и изменениями погоды, хотя это правило работает не всегда. Световые столбы же остаются еще более редким и более прихотливым явлением, которое требует почти идеальных зимних условий.



Самые новые наблюдения световых столбов, сделаны 25 января 2026 года / Фото Руслана Титаренко