Это первый случай, когда ученые смогли увидеть ранние стадии этих мощных событий в деталях. Ранее они были недоступны для наблюдений, пишет Futurism.

Смотрите также Древнейшая сверхновая Вселенной: загадочная гамма-вспышка из глубокого космоса удивляет астрономов

Что показали снимки звездных взрывов?

Новая – это космическое событие, во время которого чрезвычайно плотный остаток звезды, похожей на наше Солнце, который называется белым карликом, высасывает материал из звезды-спутника, вращающейся слишком близко. Когда украденное вещество, преимущественно водород, накапливается на поверхности белого карлика и достигает критической массы, происходит термоядерный взрыв, который белый карлик в конце концов переживает. Такие космические бомбы за считанные мгновения высвобождают столько энергии, сколько наше Солнце излучает примерно за 100 000 лет.

Элиас Айди, ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy и профессор физики и астрономии Техасского технологического университета, объяснил, что эти наблюдения позволяют подглядывать за звездным взрывом в режиме реального времени – что-то чрезвычайно сложное, что долго считалось невероятно трудной задачей. Вместо простой вспышки света ученые теперь раскрывают настоящую сложность того, как разворачиваются эти взрывы.

Изображения были получены преимущественно с помощью метода, который называется интерферометрией. Этот метод предполагает объединение нескольких источников света для создания интерференционной картины, которую могут анализировать астрономы. Это стало возможным благодаря сбору данных с помощью телескопических массивов, таких как CHARA, который состоит из десятков антенн, расположенных на большой площади. Когда все они направлены на одну точку неба, они действуют как один огромный телескоп. Данные CHARA были дополнены снимками других телескопов, в частности космического телескопа Fermi от NASA, который наблюдает за высокоэнергетическим излучением, известным как гамма-лучи, и обсерватории Gemini на Гавайях.



Круги обозначают купола шести телескопов CHARA Array в обсерватории Маунт-Вилсон / Фото Университета штата Джорджия

Исследование показало, что новые значительно сложнее, чем считалось ранее, и их нельзя свести к одному разрушительному взрыву. Одна из снятых новых, V1674 Herculis, оказалась одной из самых быстрых новых в записях – она достигла пиковой яркости, а затем погасла всего за несколько дней.

Снимки показали два разных потока газа, что свидетельствует о том, что взрыв предполагал несколько мощных выбросов материала, которые взаимодействовали друг с другом.



Новая Herculis 2021 (V1674 Her) / Изображение Университета штата Джорджия

Наиболее впечатляющим оказалось то, что эти выбросы излучали гамма-лучи, зафиксированные телескопом Fermi от NASA. Это доказывает, что эти взрывы способны производить одно из самых энергетических излучений в космосе, которое обычно связано с образованием черных дыр во время сверхновых.



Новая Herculis 2021 (V1674 Her) в художественной интерпретации, основанной на реальных фотографиях / Изображение Университета штата Джорджия

Другая сфотографированная новая, V1405 Cassiopeiae, разворачивалась во впечатляющей замедленной съемке – ей понадобилось более пятидесяти дней, прежде чем окончательно выбросить весь взрывной материал, пишут ученые на сайте Университета штата Джорджия. В течение почти двух месяцев белый карлик окружал себя сферой отобранного газа, которая в конце концов поглотила обе звезды, сформировав чрезвычайно редкую структуру под названием "совместная оболочка".

Поразительно, что когда эта оболочка наконец рассеялась, выброс вызвал собственную вспышку гамма-лучей, который также смог наблюдать телескоп Fermi от NASA.



Раннее изображение новой V1405 Cas показывает задержку выброса более чем на 50 дней после начала вспышки / Фото Университета штата Джорджия

То, что оба события произвели гамма-лучи, показывает, что новые являются лабораториями для экстремальной физики, отметила соавтор исследования Лора Хомюк, профессор физики и астрономии Университета штата Мичиган. Это может помочь связать ядерные реакции на поверхности звезды с геометрией выброшенного материала и высокоэнергетическим излучением, которое обнаруживают из космоса.