Компанія Nintendo хоче, щоб її новий продукт підбадьорив вас жартами

Nintendo представила незвичний домашній ґаджет – Talking Flower, натхненний грою Super Mario Bros. Wonder. Це балакуча квітка, яка кілька разів на годину видає випадкові фрази, реагує на температуру в кімнаті та може працювати за розкладом.

Компанія Nintendo розкрила деталі про Talking Flower – декоративну квітку з голосовими репліками, яку вперше показали під час Nintendo Direct у вересні минулого року. Тепер стало відомо, що пристрій надійде у продаж 12 березня за ціною 34.99 доларів, а попередні замовлення вже відкриті. Про це розповідає Digital Trends.

Що вміє Talking Flower від Nintendo?

Talking Flower створена за мотивами квітів з гри Super Mario Bros. Wonder. Пристрій приблизно двічі на годину самостійно промовляє фрази на кшталт "Sometimes it’s nice to space out" або "Bowser and his buds can’t get us here, right?". Для керування передбачена лише одна кнопка. Коротке натискання відтворює випадкову репліку, а утримування протягом двох секунд тимчасово вимикає звук. Якщо ж натискати кнопку багато разів поспіль, квітка відкриє спеціальне приховане повідомлення.

Як пише Cnet, також користувач може налаштувати ранкові та вечірні розклади. У такому режимі Talking Flower вітатиме вранці та бажатиме на добраніч, не турбуючи під час сну. Пристрій підтримує фрази, прив’язані до часу доби, і навіть може повідомляти поточний час, хоча в Nintendo застерігають, що точність не завжди гарантована.

Окрім цього, квітка реагує на температуру в приміщенні та коментує зміни, наприклад фразами на кшталт "Cooler today, huh?". Вона також попереджає про низький заряд батареї та має музичний режим, у якому відтворюється знайома мелодія з ігор Nintendo, а при натисканні кнопки лунають випадкові вигуки.

Talking Flower підтримує одинадцять мов, серед яких англійська, італійська, іспанська, португальська, німецька, нідерландська, французька, японська, китайська та корейська. Придбати новинку можна буде в My Nintendo Store та в окремих роздрібних продавців.