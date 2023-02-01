Приголомшливий таймлапс показує танець екзопланет масою з Юпітер навколо далекої зорі HR8799

Астрофізики з Північно-Західного університету створили приголомшливий таймлапс чотирьох екзопланет масою з Юпітер, які танцюють навколо своєї материнської зірки HR8799. Відео було створено на основі 12-річних спостережень, проведених в Обсерваторії В. М. Кека на Гаваях, і має на меті зробити довгі орбіти цих екзопланет більш доступними та впізнаваними для широкої публіки.

Найближчій до HR8799 планеті потрібно 45 років, щоб завершити одну орбіту, тоді як найвіддаленішій – півтисячоліття. HR8799 у 1,5 раза масивніша за наше Сонце і знаходиться на відстані 133 світлових років від нас у сузір'ї Пегаса.

Читайте на сайті До Землі наблизилася комета, яку бачили ще неандертальці: її можна побачити неозброєним оком

Попри те, що вона розташована на відстані 133 світлових років від нас, HR8799 все ще вважається молодою зіркою – їй лише 30 мільйонів років, порівняно з нашим Сонцем, якому 4,5 мільярда років і яке перебуває на середині свого існування.

Таймлапс оживляє раніше сфотографовані планети HR8799: дивіться відео

Обсерваторія Кека з її передовою адаптивною оптикою і коронографом стала ідеальною платформою для команди, щоб зафіксувати ці вражаючі рухи. Джейсон Ванг, астрофізик з Північно-Західного університету, пояснює, що хоча спостереження за орбітальними системами у відеозаписі не має жодної наукової користі, воно допомагає іншим оцінити і зрозуміти важливість виконуваної роботи. Він каже:

Буває важко пояснити нюанси науки словами. Але демонстрація науки в дії допомагає іншим зрозуміти її важливість.

Цей новий таймлапс пропонує рідкісний погляд на заворожуючий рух екзопланет і висвітлює чудеса космосу, які часто приховані від нашого погляду. Це нагадування про те, наскільки ми незначні у великому масштабі речей і як багато ще належить дослідити й відкрити у нашому всесвіті.