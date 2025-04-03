Нові тарифи Трампа зроблять iPhone та іншу техніку Apple дорожчою

Політика Дональда Трампа загрожує стратегії Apple з диверсифікації виробництва. Нові мита, оголошені президентом США, торкнуться продукції, яка виготовляється в Індії та В’єтнамі, що може суттєво вплинути на фінансові показники компанії.

Дональд Трамп оголосив про введення мит у розмірі 46% на товари з В’єтнаму та 26% на імпорт з Індії. Хоча Білий дім заявив, що ці тарифи набирають чинності негайно, деякі експерти вважають їх попередніми заходами для подальших переговорів, розповідає 24 Канал.

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Apple вже стикається з 20% митом на продукцію з Китаю, де виробляється 90% її iPhone. Згідно з новим планом Трампа, цей показник зросте до 34%. Нові мита створюють додатковий фінансовий тиск на компанію, змушуючи її або покривати витрати коштом прибутку, або піднімати ціни на продукцію.

Мільярдні збитки та падіння акцій

Як розповідає The New Yourk Times, за підрахунками Morgan Stanley, через нові тарифи витрати Apple можуть зрости на 8,5 мільярда доларів щорічно, що скоротить прибуток компанії приблизно на 7%. Після заяви Трампа акції Apple впали на 5,7% під час післяторгової сесії.

Apple та політика Трампа

Під час першого президентського терміну Трампа глава Apple Тім Кук активно співпрацював з адміністрацією Білого дому, що дозволило компанії уникнути деяких мит.

Наприклад, iPhone та Apple Watch не обкладалися додатковими податками.

У 2019 році Трамп відвідав завод Apple у Техасі, а Кук підтримав його заяви щодо розвитку виробництва в США.

Проте, попри ці зусилля, Apple не змогла перенести масове виробництво продукції до США. Нестача кваліфікованих робітників і проблеми з постачанням комплектуючих змусили компанію диверсифікувати виробництво в Індії та В’єтнамі.

Майбутнє виробництва Apple

Apple почала випускати iPhone в Індії ще у 2017 році, але лише через п’ять років змогла налагодити виробництво новітніх моделей. В’єтнам став основним центром збирання AirPods, iPad та MacBook після пандемії 2020 року, яка порушила ланцюги постачання з Китаю.

Однак тепер нові мита можуть поставити під загрозу цю стратегію, змушуючи Apple переглядати свої виробничі процеси та шукати нові шляхи мінімізації фінансових втрат.