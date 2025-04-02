Мовиться про моделі випущені у вересні 2018 року, а саме iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max, розповідає 24 Канал з посиланням на 9to5Mac, які довідалися про це від перевіреного інсайдера.

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Відсутність підтримки iOS 19 означає, що смартфони залишаться на попередніх версіях операційної системи. А це вже може стати причиною потенційних проблем з безпекою, а також позначиться на підтримці застосунків та функцій пристроїв.

Якщо інсайдерські дані виявляться правдивими, iOS 19 буде підтримуватися на таких пристроях:

iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro та 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max та 16e

iPhone SE другого та третього поколінь.

Зміни також торкнуться планшетів – iPadOS 19 не буде підтримуватися на iPad сьомого покоління, випущеному в 2019 році з чипом A10 Fusion.

І все ж навіть якщо iPhone XR, XS і XS Max втратять підтримку iOS 19, Apple, ймовірно, не залишить їх без уваги. Компанія продовжує випускати оновлення безпеки для старих пристроїв, як-от iOS 16.7.11 для iPhone 8 та iPhone X.