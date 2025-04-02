Мовиться про моделі випущені у вересні 2018 року, а саме iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max, розповідає 24 Канал з посиланням на 9to5Mac, які довідалися про це від перевіреного інсайдера.
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Відсутність підтримки iOS 19 означає, що смартфони залишаться на попередніх версіях операційної системи. А це вже може стати причиною потенційних проблем з безпекою, а також позначиться на підтримці застосунків та функцій пристроїв.
Якщо інсайдерські дані виявляться правдивими, iOS 19 буде підтримуватися на таких пристроях:
- iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro та 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max та 16e
- iPhone SE другого та третього поколінь.
Зміни також торкнуться планшетів – iPadOS 19 не буде підтримуватися на iPad сьомого покоління, випущеному в 2019 році з чипом A10 Fusion.
І все ж навіть якщо iPhone XR, XS і XS Max втратять підтримку iOS 19, Apple, ймовірно, не залишить їх без уваги. Компанія продовжує випускати оновлення безпеки для старих пристроїв, як-от iOS 16.7.11 для iPhone 8 та iPhone X.