Ніякого USB-C

Як пише головний інсайдер Apple Марк Гурман у своїй регулярній колонці Power On, Apple розглядала можливість відмовитися від порту USB-C у майбутньому iPhone 17 Air і випустити свій перший в історії iPhone без порту. Цей крок, хоча і змусить користувачів покладатися виключно на бездротову зарядку, може призвести до створення більш витонченого та обтічного пристрою з кращими характеристиками захисту від води. Однак синхронізація даних через iCloud була б єдиним способом доступу до інформації в цьому випадку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Хай як би заманливо не звучала така ідея, Apple вирішила відмовитись від неї, каже Гурман. iPhone 17 Air все-таки матиме порт USB-C. Таке рішення прийняли через регуляторний тиск з боку ЄС. Раніше Європейський Союз змусив Apple перейти з Lightning на USB-C, і тепер уважно стежить за виконанням нового закону. Але якою була б реакція регуляторів, якби iPhone вийшов узагалі без портів? Відповіді на це питання ніхто не має, а тому компанія вирішила не ризикувати.

Але з цією ідеєю ніхто не збирається прощатись. Гурман вважає, що iPhone 17 Air є початком кардинальних змін для всієї лінійки, відкриваючи шлях до "нового промислового дизайну", зокрема складаного iPhone, панелі якого також повинні бути дуже тонкими. Якщо новий iPhone Air, який вийде вже цієї осені, буде успішним, Apple повернеться до свого задуму та знову спробує зробити iPhone без портів. Після цього на новий стандарт можуть перейти інші моделі – всі або частина.

Якщо Apple наважиться позбавити свої смартфони зарядного порту, це цілком може стати галузевим стандартом. Інші виробники підуть тим же шляхом, оскільки iPhone завжди був своєрідним законодавцем моди. У 2016 році Apple відмовилася від 3,5-міліметрового роз'єму для навушників у iPhone 7, а тоді багато конкурентів – навіть тих, які висміювали та критикували цей крок – пішли тим же шляхом і прибрали роз'єм для навушників зі своїх пристроїв. Те саме стосується Dynamic Island: хоча у виробників смартфонів на Android немає потреби робити великий виріз на екрані, оскільки їхні смартфони не мають датчиків FaceID, деякі все одно ліплять Dynamic Island, щоб бути схожими на Apple, і намагаються обіграти це вигадливими функціями.

Варто нагадати, що це друге "віконце" у лінійці iPhone завжди було проблемним. Базову модель купують добре, дві дорожчі моделі класу Pro – ще краще. А модель, яка займає це проміжне місце чомусь усі завжди оминали. У різний час на цій позиції були mini і Plus, але продавалися обидві дуже погано. Це змусило компанію шукати альтернативу.

Ціна нового Air може становити приблизно 900 доларів, що майже на тому ж рівні, що й iPhone 16 Plus.