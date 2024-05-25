Розгадано таємничий код зі стародавніх храмів Ассирійської імперії
Стародавній піктографічний код, який інтригував експертів понад століття, можливо, вперше повністю інтерпретований, даючи нам краще розуміння могутньої Ассирійської імперії, яка простягалася на значній частині Близького Сходу з XIV по VII століття до нашої ери.
Деталі відкриття
Як з'ясували вчені, символи пов'язані з царем Саргоном II, який правив у 721-704 роках до нашої ери. У короткій формі вони складаються з лева, фігового дерева та плуга. У довшій формі — це п'ять символів, розташованих послідовно: птах і бик після лева, потім дерево і плуг.
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Ці зображення з'являються в кількох місцях у храмах Дур-Шаррукіна, який недовго був столицею Ассирії. Поховані руїни стародавнього міста були розкопані протягом 19-20 століть. Але значення зображень досі були незрозумілими — чи вони представляють богів, надприродні сили, владу царя, чи є спробою наслідування єгипетських ієрогліфів.
Цей регіон світу, який включає сучасний Ірак і частини Ірану, Туреччини та Сирії, часто називають "колискою цивілізації. Саме тут народилися міста та імперії, і його історія є величезною частиною історії людства,
– каже історик Мартін Вортінгтон з Трініті-коледжу Дубліна в Ірландії, який спеціалізується на історії Ассирійської цивілізації.
Вортінгтон зібрав докази і дійшов висновку, що на цих фотографіях звучить ім'я Саргон — ідея, вперше запропонована (але не досліджена) у 1948 році. Він розширює це припущення, показуючи, що символи могли також посилатися на зоряні сузір'я — метою було віддати шану цареві, виписуючи його ім'я на зірках і асоціюючи його з богами.
Ці фігури були зображені біля входу до храму / Фото New York Public Library
Важливо, що це тлумачення стосується як довгих, так і коротких форм цього графічного коду. Хоча попередні теорії припускали, що малюнки могли посилатися на царя та нічне небо — не в останню чергу через синій та жовтий кольори, в яких вони іноді зображувалися — це перше дослідження, яке систематично об'єднує ці ідеї разом.
Вортінгтон детально пояснює використану мову: ассирійське слово "дерево" звучить подібно до "щелепи", що є назвою сузір'я, з яким були знайомі люди того часу. Крім того, ці сузір'я були пов'язані з давніми богами, що ще більше підкреслює повагу до Саргона.
Ефект від п'яти символів полягав у тому, щоб помістити ім'я Саргона на небесах, на віки вічні — розумний спосіб зробити ім'я царя безсмертним. І, звичайно, ідея пихатих людей, які пишуть своє ім'я на будівлях, не є унікальною для стародавньої Ассирії,
– каже Вортінгтон.
Символи левів, що крокують, також могли б означати ім'я Саргона давньоассирійською мовою — а також мати тісний зв'язок з царськими постатями, що ще раз підтверджує зв'язок з більш давніми версіями цього візуального коду.
Реконструкція фігури царя Саргона ІІ / Фото New York Public Library
Хоча месопотамські цивілізації вже відійшли в далеке минуле, вони відіграли надзвичайно важливу роль у багатьох аспектах людської історії, а це означає, що краще розуміння того, як вони жили, мислили та правили, є дуже цінним.