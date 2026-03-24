Під давнім похованням виявили таємний хід: знахідка здивувала навіть учених

У Німеччині археологи виявили незвичний підземний тунель, схований у межах доісторичного комплексу. Знахідка показала, що територію використовували протягом тисячоліть, а сам хід, імовірно, спеціально закрили в середньовіччі. Відкриття допомагає краще зрозуміти, як давні місця отримували нове значення для пізніших поколінь.

Про це розповідає Daily Galaxy із посиланням на Державне управління з питань охорони культурної спадщини та археології Німеччини (LDA).

Навіщо середньовічні люди створили підземний хід у стародавньому місці?

Незвичне відкриття зробили археологи в землі Саксонія-Ангальт поблизу села Райнштедт у районі Гарц. Розкопки проводили перед встановленням вітрових турбін на пагорбі Дорнберг. Спершу дослідники натрапили на об'єкт, який здавався звичайною археологічною деталлю, однак згодом він виявився значно цікавішим, про що мовиться у пресрелізі LDA.

Ця територія вже була відома як давній поховальний ландшафт. Тут раніше фіксували поховання у скорченому положенні, що належать до пізнього неоліту, а також сліди кургану бронзової доби. Це свідчить про те, що місце мало значення для людей протягом дуже тривалого часу – вони поверталися сюди знову і знову.

Панорамний вид на неолітичний рів, порушений середньовічним підземним тунелем / Фото LDA / Сімон Майєр

У центрі досліджень – великий рів, пов'язаний із культурою Баальберге, яка існувала у четвертому тисячолітті до нашої ери. Саме ця споруда вважається найдавнішим етапом активності на ділянці. Пізніші поховання підтвердили, що територія не втратила сакрального чи символічного значення для наступних спільнот, хоча точні причини цього залишаються невідомими.

Дослідники припускають, що через репутацію язичницького кладовища місцеві мешканці могли уникати цього місця, що робило його зручним для прихованого використання.

Кам'яна плита приховувала більше, ніж могилу

Підземний прохід спочатку виглядав як овальна яма приблизно два метри завдовжки та до 75 сантиметрів завширшки, інформує Live Science. Його перекривала важка кам'яна плита, через що археологи спершу вирішили, що перед ними могила. Однак ця версія швидко відпала після детальніших спостережень.

Заповнення ями мало нахил у північному напрямку і врізалося у щільний лес – дрібнозернистий осад, принесений вітром, який добре зберігає форму. Серед знахідок були уламки кераміки пізнього середньовіччя, що вказувало на значно пізніший період використання споруди.

Згодом дослідники визначили, що це так званий "ердшталь" – вузький штучний підземний тунель, характерний для регіонів із лесовими ґрунтами. Такий коридор має легкий вигин, висоту приблизно від одного до 1,25 метра і ширину від 50 до 70 сантиметрів.

Вузький середньовічний тунель "Ердшталь", висічений у лесових ґрунтах / Фото LDA / Ульф Петцшманн

Усередині виявили вирізану сходинку, нішу в стіні та загострену форму склепіння. Подібні споруди іноді доповнювалися невеликими камерами.

Навіщо прохід заховали?

Ще більше запитань викликали предмети, знайдені в проході. Археологи зафіксували залізну підкову, скелет лисиці та кістки дрібних тварин. На самому дні лежав тонкий шар деревного вугілля. Ґрунт навколо нього був ущільнений, але не мав слідів сильного горіння. Це може свідчити про короткочасне використання вогню невеликої інтенсивності.

Артефакти, виявлені в підземному ході / Фото LDA / Ульф Петцшманн

Біля найвужчої частини входу лежали кілька великих каменів, складених навмисно. Така конструкція дає підстави вважати, що тунель свідомо заблокували в певний момент. Дослідники нагадують, що в середньовіччі давні поховальні місця часто вважалися табуйованими. Саме тому прихований підземний простір могли створити там, де люди рідко бували.

