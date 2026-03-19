Чому знахідки на острові Сонця змушують переписати історію Анд?

Науковий прорив став можливим завдяки повторному дослідженню артефактів з археологічної ділянки Чушукуллу, яка вперше була розкопана ще тридцять років тому. Використання сучасного методу прискорювальної мас-спектрометрії (AMS) дозволило отримати набагато точніші дати порівняно з тими, що були доступні археологам у минулому столітті. Результати виявилися приголомшливими, пише Arkeonews.

Перші сліди людської діяльності на острові датуються серединою четвертого тисячоліття до нашої ери, а саме періодом між 3 635 та 3 381 роками до нашої ери. Це означає, що люди оселилися тут щонайменше на сімсот років раніше, ніж вважалося до цього часу.

Одним із найважливіших наслідків цього відкриття є перегляд історії розвитку водного транспорту. Острів Сонця розташований посеред глибоких вод, і геологічні дані свідчать про те, що навіть у періоди значного зниження рівня озера він залишався ізольованим від материка.

Хоча між 6 050 та 2 050 роками до нашої ери рівень води в озері Тітікака був на 50 – 100 метрів нижчим за сучасний, глибина навколишніх западин усе одно перевищувала ці показники. Отже, перші поселенці могли дістатися острова лише за допомогою спеціальних плавзасобів. Це доводить, що технології судноплавства в регіоні з'явилися на цілу тисячу років раніше, ніж припускали попередні моделі.

Як вони жили

Життя на острові в четвертому тисячолітті до нашої ери не було ізольованим. Археологи виявили в Чушукуллу численні предмети з матеріалів, які не зустрічаються на острові природним шляхом. Серед знахідок є обсидіан, яшма, кварцит, рожевий кварц та інші породи каменю.

Аналіз обсидіану показав, що його привозили з джерел Чивай, розташованих на значній відстані на материку, розповідають автори в журналі Latin American Antiquity. Це свідчить про існування розгалуженої мережі обміну, де товари переміщували не лише караванами лам, а й за допомогою човнів через відкриту воду.

Поселення Чушукуллу демонструє поступовий перехід давніх громад до осілого способу життя. Хоча на ранніх етапах вчені не зафіксували капітальних архітектурних споруд, безперервність культурних шарів вказує на тривале та регулярне використання цієї території протягом тисячоліть – аж до 160 року до нашої ери.



Острів Сонця на озері Тітікака / Скриншот 24 Каналу/Airbus, CNES / Landsat / Copernicus, Maxar Technologies

Місце для життя було обрано надзвичайно вдало: поруч із бухтою Чалла розташовувалися багаті прісноводні болота. Це забезпечувало людей стабільними ресурсами: рибою, водоплавними птахами та очеретом тотора, який використовувався як для будівництва, так і в їжу.

Пізніші культурні шари острова розкривають деталі появи кераміки, яка стала частиною побуту місцевих жителів між дванадцятим і десятим століттями до нашої ери. Стилістично ці вироби відповідають зразкам, знайденим на материковій частині басейну Тітікаки, що підтверджує міцні соціальні та технологічні зв'язки острів'ян із широким регіоном Анд.

Таким чином, острів Сонця, який пізніше став сакральним центром імперії інків, відігравав ключову роль у розвитку складних суспільств ще задовго до появи великих держав.