Ядерне попередження: армія США з'ясувала, чим насправді начинений таємничий російський супутник

Російський космічний апарат, запущений вище за більшість інших супутників, давно викликає занепокоєння Пентагону. Нові дані про його оснащення лише посилюють це занепокоєння.

Таємницю розкрито

Запущений у лютому 2022 року, всього за кілька тижнів до вторгнення в Україну, російський космічний апарат "Космос 2553" нібито призначений для випробування "нещодавно розроблених бортових приладів і систем". Однак, згідно з розслідуванням влади США, Росія бреше про справжню його мету, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Таємнича супутникова система насправді містить "муляж" ядерної боєголовки, котра є провісником того, що може статися, якщо росіяни вирішать озброїти корабель по-справжньому. Але цей заряд, судячи з усього, призначений не для того, щоб запускати його по Землі. Натомість це протисупутникова зброя, покликана знищувати або тимчасово засліплювати випромінюванням космічні апарати країн-ворогів Росії.

Протисупутникова зброя

У 1962 році американські військові підірвали ядерну зброю в космосі, хоча шкода від електромагнітного імпульсу, який вона спричинила, здебільшого обмежилася приглушенням вуличних ліхтарів на Гаваях, які знаходилися прямо під місцем випробування.

Вчені зрозуміли з цього раніше засекреченого випробування, що робити це, ймовірно, було досить поганою ідеєю, а тому в 1967 році Росія та США підписали Договір про космос, щоб запобігти космічній війні. Однак за роки, що минули з того часу, зросло занепокоєння, що Росія може порушити договір. Вона вже неодноразово випробовувала протисупутникову зброю в космосі, знищуючи в експериментах власні старі супутники.

Після того, як Росія вивела "Космос 2553" на висоту близько 400 кілометрів над поверхнею планети, військові експерти занепокоїлися, що це може бути секретна ядерна зброя. Як випливає з нового репортажу NYT, Космічні сили США та група розвідувальних агентств негласно вивчали супутник, намагаючись з'ясувати його справжнє призначення.

Протягом 2024 року з Вашингтона почало просочуватися все більше інформації про ймовірну протисупутникову зброю. У відповідь московський диктатор спочатку неодноразово заперечував, що така зброя існує. Але у 2021 році міністр оборони Росії офіційно підтвердив цей факт. Але його заява не розкривала, з якої саме установки запустили ракету – з наземної чи супутника на орбіті. Цілком імовірно, що тоді працював такий же комічний апарат, як і "Космос 2553", що зараз містить муляж боєголовки.

У квітні Росія наклала вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка б заборонила розміщення ядерної зброї в космосі. Якщо повідомлення NYT підтвердиться, ми можемо зрозуміти, чому.