Розшифровано загадкові тюремні листи шотландської королеви Марії Стюарт

Дослідники зламали шифрування, яке між 1578 і 1584 роками використала Марія, королева Шотландії, у своїх листах. Складна система кодів поєднує букви та символи.

Марія Стюарт була ув'язнена своєю кузиною, Єлизаветою I Англійською на понад 20 років. Її листи знайшла в архівах Національної бібліотеки Франції міжнародна команда дослідників.

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Про що писала Марія Стюарт

Це справді захоплююче відкриття. Ми зламували секретні коди королів та королев і раніше, вони дуже цікаві. Але з Марією, королевою Шотландії, це було дивовижно, тому що вона настільки відома і ми маємо так багато її неопублікованих листів,

– каже перший автор дослідження Джордж Ласрі, комп'ютерний вчений і криптограф, який є членом проєкту DECRYPT, який займається розшифровкою історичних манускриптів.

Використовуючи комп'ютерні технології, а також вручну порівнюючи текст, написаний в інших історичних манускриптах, дослідники розшифрували 57 листів, з яких 50 були раніше невідомі історикам.

Згідно з дослідженням, опублікованим 7 лютого в журналі Cryptologia

, DECRYPT успішно ідентифікували символи, які представляли конкретні імена, місця і дати.

Марія використовувала дієслова і прислівники в жіночому роді та часто згадувала ім'я "Волсінгем" або сера Френсіса Волсінгема, який служив головним секретарем королеви Єлизавети I.

Листування також містило подробиці про те, як страждало її здоров'я під час ув'язнення, про погані умови життя у в'язниці, а також про переговори з королевою Єлизаветою I, які вона вела з метою звільнення, навіть висловлюючи переконання, що вони "не були добросовісними".

Разом ці листи складають об'ємний масив нового первинного матеріалу про Марію Стюарт – загалом близько 50 000 слів, які проливають нове світло на деякі роки її ув'язнення в Англії,

– додає Ласрі.

Розшифровка є найважливішою новою знахідкою про Марію, королеву Шотландії, за останні 100 років. У 1587 році її обезголовили за державну зраду, їй було 44 роки.