Мария Стюарт была заключена своей кузиной, Елизаветой I Английской более чем на 20 лет. Ее письма обнаружила в архивах Национальной библиотеки Франции международная команда исследователей.

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О чем писала Мария Стюарт

Это действительно увлекательное открытие. Мы взламывали секретные коды королей и королев ранее, они очень интересны. Но с Марией, королевой Шотландии, это было удивительно, потому что она настолько известна и у нас так много ее неопубликованных писем,

– говорит первый автор исследования Джордж Ласри, компьютерный ученый и криптограф, являющийся членом проекта DECRYPT, занимающегося расшифровкой исторических манускриптов.

Используя компьютерные технологии, а также вручную сравнивая текст, написанный в других исторических манускриптах, исследователи расшифровали 57 писем, из которых 50 были ранее неизвестны историкам.

Согласно исследованию, опубликованному 7 февраля в журнале Cryptologia, DECRYPT успешно идентифицировали символы, представляющие конкретные имена, места и даты.

Мария использовала глаголы и наречия в женском роде и часто упоминала имя "Волсингем" или сэра Фрэнсиса Волсингема, служившего главным секретарем королевы Елизаветы I.

Переписка также содержала подробности о том, как страдало ее здоровье во время заключения, о плохих условиях жизни в тюрьме, а также о переговорах с королевой Елизаветой I, которые она вела с целью освобождения, даже выражая убеждение, что они "не были добросовестными".

Итого эти письма составляют объемный массив нового первоначального материала о Марии Стюарт – в общей сложности около 50 000 слов, которые проливают новый свет на некоторые годы ее заключения в Англии.

– добавляет Ласри.

Расшифровка является важнейшей новой находкой о Марии, королеве Шотландии, за последние 100 лет. В 1587 году ее обезглавили за государственную измену, ей было 44 года.