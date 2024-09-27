Ще одна ключова фігура OpenAI покидає компанію після численних звільнень, що відбулися раніше

Драматичне й вельми неочікуване звільнення Сема Альтмана у листопаді 2023 року запустило ланцюжок подій, який, здається, досі не відпускає OpenAI. Відбувається щось недобре: у травні пішов головний науковець Ілля Суцкевер, у липні компанію покинули співзасновник Джон Шульман і віцепрезидент зі споживчих продуктів Пітер Денг, а тепер звільняється ще одна ключова фігура, яка працювала тут 6 років.

Нове звільнення

Цього разу з OpenAI йде Міра Мураті, яка була технічною директоркою з 2018 року, а також стала однією з головних учасниць історії зі звільненням генерального директора компанії Сема Альтмана. У повідомленні, яке Мураті надіслала компанії, а потім опублікувала на X, вона сказала, що йде, оскільки хоче "створити час і простір для власних досліджень".

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Міра Мураті вийшла на перший план у листопаді 2023 року, взявши на себе обов'язки генерального директора, коли Рада директорів звільнила Сема Альтмана. Альтман повернувся до керма, а Мураті відновила роботу на посаді технічного директора. Після всіх переформатувань і звільнень, розпуску старої Ради директорів і набору нової, а також інших змін у компанії, вона залишалася на посаді досьогодні.

Однак після того, як Ілля Суцкевер подався у власний стартап, президент і співзасновник Грег Брокман узяв тривалу творчу відпустку, а Джон Шульман узагалі пішов до конкурентів з Anthropic, Міра Мураті також іде.

Ось повний текст її заяви:

"Усім привіт.

Я маю дечим поділитися з вами. Після довгих роздумів я прийняла важке рішення покинути OpenAl.

Мої шість з половиною років з командою OpenAl були надзвичайним привілеєм. Найближчими днями я висловлю свою подяку багатьом людям, але спершу хочу подякувати Сему і Грегу за довіру до мене як до керівника технічної організації та за їхню підтримку протягом усіх цих років.

Ніколи не буває ідеального часу, щоб піти з місця, яке тобі дороге, але цей момент здається правильним. Наші нещодавні релізи speech-to-speech та OpenAl o1 знаменують початок нової ери у взаємодії та інтелекті — досягнення, які стали можливими завдяки вашій винахідливості та майстерності. Ми не просто створили розумніші моделі, ми докорінно змінили те, як системи штучного інтелекту навчаються та міркують над складними проблемами.

Ми перенесли дослідження безпеки з теоретичної сфери в практичну, створивши моделі, які є більш надійними, вирівняними та керованими, ніж будь-коли раніше. Наша робота зробила передові дослідження ШІ інтуїтивно зрозумілими і доступними, розвиваючи технологію, яка адаптується і розвивається на основі внеску кожного. Цей успіх є свідченням нашої видатної командної роботи, і саме завдяки вашій блискучій роботі, вашій відданості і вашій прихильності OpenAl стоїть на вершині інновацій в галузі штучного інтелекту.

Я йду, тому що хочу створити час і простір для власних досліджень. Наразі моя основна увага зосереджена на тому, щоб зробити все, що в моїх силах, для забезпечення плавного переходу, зберігаючи імпульс, який ми набрали.

Я завжди буду вдячна за можливість будувати й працювати разом з цією чудовою командою. Разом ми розширили межі наукового розуміння в нашому прагненні покращити добробут людей. Хоча я, можливо, більше не буду з вами на передовій, я все одно вболіватиму за всіх вас.

З глибокою вдячністю за дружбу, яку ми здобули, за перемоги, яких ми досягли, а головне — за виклики, які ми подолали разом.

Міра".

Сем Альтман написав відповідь на прощальне повідомлення Мураті, в якому не було жодного натяку на те, що вона йде з компанії зі скандалом:

Важко переоцінити, як багато Міра значила для OpenAI, нашої місії і для всіх нас особисто. Я відчуваю величезну вдячність до неї за те, що вона допомогла нам побудувати й досягти, але найбільше я відчуваю особисту вдячність до неї за підтримку та любов протягом усіх важких часів. Я з нетерпінням чекаю на те, що вона зробить далі,

– написав Альтман.

Це не єдині звільнення

Трохи згодом у своєму пості на X, Сем Альтман повідомив, що директор з досліджень Боб МакГрю та віцепрезидент з досліджень Баррет Зоф також залишають компанію. Він пише, що обоє прийняли рішення "незалежно один від одного й дружньо". У результаті керівництво OpenAI зазнає деяких змін:

Марк Чен, керівник Frontiers Research, буде призначений віцепрезидентом з досліджень.

Науковий співробітник Джош Ачіам призначений керівником відділу узгодження місій.

Марк Найт, керівник відділу безпеки, тепер є директором з інформаційної безпеки.

Більше контексту

Новина про звільнення Мураті з'явилася незадовго до повідомлення Reuters про те, що OpenAI реструктуризується в комерційну компанію. Сем Альтман отримає акціонерний капітал у розмірі 150 мільярдів доларів.

Неясно, чи має відхід Мураті якесь відношення до повідомленої реструктуризації OpenAI, але цей факт означає, що компанія більше не буде контролюватися некомерційною Радою директорів, до якої раніше входила Мураті.

За словами Reuters, цей крок "все ще обговорюється з юристами та акціонерами", але реструктуризація, очевидно, є спробою зробити компанію більш привабливою для інвесторів.