Це сталося паралельно з кількома іншими хакерськими атаками, які призвели до зламу акаунтів трьох ключових співробітників OpenAI за останні місяці. Серед жертв цих втручань називають технічну директорку Міру Мураті, пише Bloomberg.

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Що сталося

Шахрай заманював потенційних жертв, заявляючи, що токен OpenAI якимось чином "керується мовними моделями на основі штучного інтелекту". Потім він додав мішанину криптовалют і модних слів про штучний інтелект, яких, імовірно, було достатньо, щоб заманити деяких довірливих користувачів, які не володіють достатніми знаннями в обох сферах.

Перехід на сайт "token-openai.com" показував жертвам фальшивий, але вельми переконливий з дизайнерського погляду сайт OpenAI. Будь-яка кнопка, яку натискали користувачі, просила підключитися до їхнього гаманця, а потім, судячи з усього, викрадала все, що в ньому знаходиться.

Зазначається, що кілька шахрайських постів перебували в стрічці близько години, перш ніж їх помітили й видалили. Схоже, акаунт @OpenAINewsroom не мав двофакторної автентифікації, але зараз він уже повернувся до нормальної роботи.

За повідомленням Bloomberg, в OpenAI підтвердили наявність проблеми і заявили, що розслідують її. Вчора служба безпеки компанії попередила співробітників про необхідність захистити свої облікові записи у зв'язку зі збільшенням кількості випадків захоплення акаунтів останнім часом.

Зазначимо, що такий метод є одним із найпоширеніших. У липні 2020 року багато сторінок у твітері, зокрема Білла Гейтса, Барака Обами, Ілона Маска та навіть Кім Кардаш’ян, були так само зламані й просували шахрайські сайти, які виманювали гроші. Тож якщо ви бачите подібні публікації на популярних сторінках, варто проігнорувати їх.