Новое увольнение

На этот раз из OpenAI уходит Мира Мурати, которая была техническим директором с 2018 года, а также стала одной из главных участниц истории с увольнением генерального директора компании Сэма Альтмана. В сообщении, которое Мурати направила компании, а затем опубликовала на X, она сказала, что уходит, поскольку хочет "создать время и пространство для собственных исследований".

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Мира Мурати вышла на первый план в ноябре 2023 года, взяв на себя обязанности генерального директора, когда Совет директоров уволил Сэма Альтмана. Альтман вернулся к рулю, а Мурати возобновила работу на должности технического директора. После всех переформатирований и увольнений, роспуска старого Совета директоров и набора нового, а также других изменений в компании, она оставалась на должности до сих пор.

Однако после того, как Илья Суцкевер подался в собственный стартап, президент и сооснователь Грег Брокман взял длительный творческий отпуск, а Джон Шульман вообще ушел к конкурентам из Anthropic, Мира Мурати также уходит.

Вот полный текст её заявления:

"Всем привет.

Я должна кое-чем поделиться с вами. После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAl.

Мои шесть с половиной лет с командой OpenAl были чрезвычайной привилегией. В ближайшие дни я выражу свою благодарность многим людям, но сначала хочу поблагодарить Сэма и Грега за доверие ко мне как к руководителю технической организации и за их поддержку на протяжении всех этих лет.

Никогда не бывает идеального времени, чтобы уйти с места, которое тебе дорого, но этот момент кажется правильным. Наши недавние релизы speech-to-speech и OpenAl o1 знаменуют начало новой эры во взаимодействии и интеллекте - достижения, которые стали возможными благодаря вашей изобретательности и мастерству. Мы не просто создали более умные модели, мы в корне изменили то, как системы искусственного интеллекта учатся и размышляют над сложными проблемами.

Мы перенесли исследования безопасности из теоретической сферы в практическую, создав модели, которые являются более надежными, выровненными и управляемыми, чем когда-либо прежде. Наша работа сделала передовые исследования ИИ интуитивно понятными и доступными, развивая технологию, которая адаптируется и развивается на основе вклада каждого. Этот успех является свидетельством нашей выдающейся командной работы, и именно благодаря вашей блестящей работе, вашей преданности и вашей приверженности OpenAl стоит на вершине инноваций в области искусственного интеллекта.

Я ухожу, потому что хочу создать время и пространство для собственных исследований. Сейчас мое основное внимание сосредоточено на том, чтобы сделать все, что в моих силах, для обеспечения плавного перехода, сохраняя импульс, который мы набрали.

Я всегда буду благодарна за возможность строить и работать вместе с этой замечательной командой. Вместе мы расширили границы научного понимания в нашем стремлении улучшить благосостояние людей. Хотя я, возможно, больше не буду с вами на передовой, я все равно буду болеть за всех вас.

С глубокой благодарностью за дружбу, которую мы получили, за победы, которых мы достигли, а главное — за вызовы, которые мы преодолели вместе.

Мира".

Сэм Альтман написал ответ на прощальное сообщение Мурати, в котором не было ни одного намека на то, что она уходит из компании со скандалом:

Трудно переоценить, как много Мира значила для OpenAI, нашей миссии и для всех нас лично. Я чувствую огромную благодарность к ней за то, что она помогла нам построить и достичь, но больше всего я чувствую личную благодарность к ней за поддержку и любовь на протяжении всех трудных времен. Я с нетерпением жду того, что она сделает дальше,

– написал Альтман.

Это не единственное увольнение

Чуть позже в своем посте на X, Сэм Альтман сообщил, что директор по исследованиям Боб МакГрю и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф также покидают компанию. Он пишет, что оба приняли решение "независимо друг от друга и дружески". В результате руководство OpenAI претерпит некоторые изменения:

Марк Чен, руководитель Frontiers Research, будет назначен вице-президентом по исследованиям.

Научный сотрудник Джош Ачиам назначен руководителем отдела согласования миссий.

Марк Найт, руководитель отдела безопасности, теперь является директором по информационной безопасности.

Больше контекста

Новость об увольнении Мурати появилась незадолго до сообщения Reuters о том, что OpenAI реструктуризируется в коммерческую компанию. Сэм Альтман получит акционерный капитал в размере 150 миллиардов долларов.

Неясно, имеет ли уход Мурати какое-то отношение к сообщенной реструктуризации OpenAI, но этот факт означает, что компания больше не будет контролироваться некоммерческим Советом директоров, в который ранее входила Мурати.

По словам Reuters, этот шаг "все еще обсуждается с юристами и акционерами", но реструктуризация, очевидно, является попыткой сделать компанию более привлекательной для инвесторов.